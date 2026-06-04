Homenaje al Pastor de los Santos: música en vivo, colecta de útiles escolares y reconocimiento en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El homenaje al Pastor de los Santos se realizará en la Plaza Anfiteatro Linares Cardozo del barrio San Agustín de Paraná. La iniciativa combinará espectáculos musicales y una colecta de útiles escolares destinada a niños de familias vulnerables.
La ciudad de Paraná se prepara para vivir una jornada especial con el homenaje al Pastor de los Santos, una propuesta que busca reconocer la trayectoria de uno de los exponentes de la música tropical de la región y, al mismo tiempo, promover una acción solidaria en beneficio de niños de sectores vulnerables.
El homenajeado agradeció la iniciativa y destacó el valor de ayudar a quienes más lo necesitan. “Es una jornada solidaria para los chicos que menos tienen, que junten elementos escolares, lápices de colores, lápices para primer grado, cuadernos y todo lo que tenga que ver con el quehacer estudiantil primario. Vamos a estar ahí por los que menos tienen, como hacemos siempre”, expresó.
Música, fe y compromiso social
Durante la presentación de la actividad, el reconocido cantante repasó parte de su presente personal y resaltó el papel fundamental que tienen la música y la fe en su vida.
“Hoy tengo 57 años, pero sé que voy a estar bien. La música es la que me da el ánimo para salir adelante y Dios principalmente es el que me encamina en todo esto”, manifestó.
Asimismo, recordó otras acciones solidarias que viene impulsando en distintos sectores de la ciudad. “Hace unos días fuimos a regalar pañales al Hogar Pascual Palma. Fuimos a ver a los abuelos, a hablar con ellos y a darles aliento porque hay mucha gente que vive y no sabe que Dios lo ama, que Jesús lo ama, que Jesús lo necesita y que puede reparar cualquier error en la vida de cada persona”, señaló.
El artista también invitó a la comunidad a participar activamente de la colecta. “Que la gente venga, comparta y traiga un útil escolar que sus hijos ya no usen o que esté en desuso. Los chicos más pobres lo van a utilizar”, afirmó.
Un reconocimiento a una trayectoria popular
Desde la organización destacaron la importancia de homenajear a una figura que lleva décadas acompañando la vida cotidiana de miles de entrerrianos a través de sus canciones.
“Para nosotros homenajear la cumbia de este trovador y cantautor es muy importante. Nos ha traído muchas alegrías y lo sigue haciendo con su poesía”, remarcaron desde Impacto Juvenil, entidad encargada de coordinar el evento.
También recordaron que se trata del fundador de grupos históricos de la música tropical regional y de un artista profundamente identificado con la ciudad. “Hace casi 30 años que vive en Paraná y todos los días, en los barrios y en la periferia, se sigue escuchando su música”, destacaron.
Los organizadores adelantaron además que habrá sonido profesional, participación de grupos locales y el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura. El objetivo es que la celebración se transforme en una verdadera fiesta popular para toda la familia.
Una convocatoria abierta a la comunidad
El evento buscará reunir a vecinos de distintos barrios en una tarde de encuentro y solidaridad. Además de los espectáculos musicales, el foco estará puesto en la ayuda concreta para niños que necesitan materiales escolares para continuar sus estudios.
“Estamos en un momento para que los chicos salgan de la calle, salgan de la droga y salgan de la delincuencia. Si esto puede ayudar a hacerlo, bienvenido sea”, expresó el artista al dejar un mensaje final.
De esta manera, la Plaza Anfiteatro Linares Cardozo será escenario de una jornada que promete emoción, música y compromiso social. El homenaje al Pastor de los Santos buscará reconocer una extensa trayectoria artística, pero también reforzar los valores de la solidaridad y el acompañamiento comunitario.