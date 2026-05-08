Entregaron certificados de gestión hospitalaria a 167 trabajadores de salud

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades provinciales de Salud y de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER entregaron 167 certificados de un postítulo en administración y gestión hospitalaria destinado a directores y equipos de salud pública, registró Elonce.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos entregaron certificados a los participantes del postítulo de actualización académica en administración y gestión hospitalaria, destinado a directores y equipos técnicos de hospitales y centros de salud públicos.
La capacitación comenzó en 2024 y estuvo enfocada en brindar herramientas vinculadas a la organización, administración y gestión de instituciones sanitarias.
Durante el acto, el ministro provincial de Salud, Daniel Blanzaco, destacó a Elonce la importancia de generar nuevos espacios de formación para el sistema público de salud.
“Gestionar en salud no es solamente administrar los recursos de un centro de salud, sino tratar de mejorar paulatinamente los servicios que brindamos a la gente”, expresó el funcionario.
Participaron directores y equipos técnicos
La propuesta académica estuvo dirigida a directores de hospitales, responsables de centros de salud y secretarios técnicos de distintas localidades entrerrianas.
Según explicaron durante la presentación, la formación abordó aspectos financieros, administrativos, organizativos y de gestión sanitaria mediante clases virtuales
y encuentros presenciales.
En total, se entregaron 167 certificados correspondientes a un trayecto académico de 300 horas de formación.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, Aníbal Satler, valoró el trabajo articulado entre la universidad y el sistema sanitario provincial. “Consideramos fundamental este trabajo articulado entre la academia, las instituciones formadoras y los efectores de salud, impulsado además por una decisión política del Ministerio de Salud de generar espacios de capacitación. Estas instancias son muy importantes porque permiten fortalecer la formación y la actualización permanente, con un objetivo central: mejorar la calidad de atención que reciben los pacientes”, ponderó.
Destacaron la articulación entre universidad y salud pública
Desde la casa de altos estudios, la secretaria de Integración con la Comunidad de la FCVyS, Ana Rougier, remarcó que la iniciativa surgió a partir de demandas concretas de las instituciones de salud vinculadas a recursos humanos, calidad de atención y gestión hospitalaria.
Además, confirmaron que continuarán desarrollando nuevas instancias de capacitación junto al Ministerio de Salud, entre ellas una diplomatura en inmunización recientemente iniciada.