Entre Ríos en la Feria del Libro: fuerte presencia cultural en la edición 50

REDACCIÓN ELONCE
Entre Ríos en la Feria del Libro se destaca en la histórica edición número 50, con un stand que reúne editoriales y autores de la provincia en Buenos Aires.
Entre Ríos en la Feria del Libro vuelve a posicionarse como un espacio clave de difusión cultural en la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo de 2026. Con un stand propio en el pabellón Ocre, la provincia despliega una variada propuesta literaria que incluye tanto a la editorial oficial como a sellos independientes. Graciela Dobantón, representante de la editorial Entre Ríos, brindó detalles sobre la participación provincial en diálogo con el programa GPS. “Estamos disfrutando de la edición número 50 de esta feria tan tradicional y con presencia entrerriana. Estamos con el stand de Entre Ríos de fondo. En este año en el stand que es el número 3017 en el pabellón ocre está la editorial Entre Ríos y editoriales independientes que han sido invitadas a compartir este espacio que ofrece la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos. Hay de toda variedad de géneros literarios: historias, ensayos y un festín de autores entrerrianos”, expresó. El espacio no solo funciona como punto de exhibición, sino también como un lugar de encuentro para lectores que buscan reconectar con sus raíces. “Lo que pasa es que el stand de Entre Ríos es una especie de consultoría si se quiere. Se acerca con una diversidad de intereses muy importantes por lo cual me resultaría difícil (recomendar un autor) a cada uno. Le vamos buscando el perfil que requiere porque es mucha la gente que se acerca que vive en Buenos Aires y que está atravesando un periodo de desarraigo. Vienen acá y empiezan a recordar su tierra, depende de la zona de la provincia a la cual pertenezcan, nosotros les vamos ofreciendo los autores que nos representen”, agregó.
Un espacio que conecta identidad y literatura
La presencia de Entre Ríos en la Feria del Libro adquiere un valor especial en esta edición aniversario, marcada por un clima festivo y conmemorativo. “El número 50 que es tan simbólico y tan emblemático. Por lo que he visto hasta ahora, hay un espíritu festivo, hay ganas de conmemorar la presencia del libro en esta feria”, destacó Dobantón.
En este contexto, la provincia reafirma su compromiso con la promoción de la cultura escrita, apostando a la diversidad de voces y géneros. El stand se convierte así en una vidriera que no solo exhibe libros, sino también la identidad cultural entrerriana. Además, se pone en valor un aspecto distintivo: el rol del Estado en la producción editorial. “Cabe recordar que Entre Ríos es la única provincia que tiene una editorial que depende del gobierno de la provincia. Para nosotros, es todo un orgullo, un estandarte y no se maneja con los mismos parámetros de venta y de edición, sino que es un bien cultural, un capital simbólico”, subrayó.
Presentaciones y autores en agenda
Entre las actividades destacadas, se anticipa la presentación de obras surgidas de convocatorias literarias provinciales. En particular, Dobantón mencionó uno de los eventos más esperados: “Tenemos publicaciones que ya son fijas que son el premio literario anual Fray Mocho, que este año se va a presentar en el día Entre Ríos -el 6 de mayo- que es la novela ‘Horizonte de suceso’, de Mariana Bolzan”. De esta manera, Entre Ríos en la Feria del Libro no solo consolida su presencia institucional, sino que también ofrece un espacio de visibilidad para autores locales, fortaleciendo el vínculo entre literatura, territorio e identidad en uno de los eventos culturales más importantes del país.