Enersa acercará este miércoles su Oficina Móvil a vecinos de Puerto Sánchez

Enersa comunicó que continúa recorriendo distintos sectores de la provincia con su Oficina Móvil, una herramienta que facilita el acceso a la información y a los trámites vinculados con el servicio eléctrico.

En esta oportunidad, el operativo se llevará adelante en el playón de Puerto Sánchez, con atención destinada a vecinos de la zona. Será el miércoles 29 de abril, de 10 a 12, Calle Pescador del Paraná (playón de estacionamiento).

Durante la jornada, personal técnico y comercial brindará asesoramiento, atenderá consultas y realizará gestiones vinculadas al servicio. Además, se ofrecerá orientación sobre la suscripción a la factura digital y el esquema de subsidios vigente, destacando la importancia de mantener actualizados los datos para una correcta segmentación tarifaria.

Asimismo, se compartirán herramientas para comprender la factura, conocer el impacto del consumo en el monto final y fomentar un uso más eficiente de la energía en los hogares.

La Oficina Móvil también promueve la factura digital como una alternativa práctica y sustentable, además de fortalecer el vínculo con los usuarios mediante la atención directa en cada barrio.

El cronograma continuará en los próximos días con nuevos operativos en la ciudad:

-El jueves 30 de abril estaremos en barrio Paraná V, de 10 a 12, en el playón ubicado por Almirante Thomas Cochrane, entre Intendente Olleros y De Fontes.

-En tanto, el viernes 8 de mayo la atención se trasladará a barrio Paraná XIV, también de 10 a 12, en el playón ubicado en la intersección de Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas.