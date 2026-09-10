Emotivo homenaje a Gabriel Bourdin por su trayectoria y sus raíces suizas

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad valesana reconoció la trayectoria empresarial, institucional, deportiva y social de Gabriel Bourdin. En diálogo con Elonce, el industrial evocó a su padre y destacó el valor de conocer la historia de sus antepasados.
El homenaje a Gabriel Bourdin reunió este jueves en el Mirador TEC a integrantes de la comunidad suiza de Paraná, representantes del cantón del Valais, docentes de francés y familiares del empresario. La ceremonia destacó su trayectoria y permitió reconstruir los orígenes de su familia.
Entre los asistentes estuvo Grégory Logean, presidente de la comuna suiza de Hérémence, quien viajó a la Argentina y participó de la entrega del reconocimiento. También acompañaron referentes de asociaciones valesanas y descendientes de inmigrantes suizos.
Durante la ceremonia, Bourdin recibió documentación vinculada con su historia familiar, incluido un árbol genealógico que permitió identificar el lugar de origen de sus antepasados, el barco en el que llegaron al país y el momento en el que se establecieron en Entre Ríos.
El reencuentro con la historia familiar
“Fue un momento de mucha emoción con toda mi familia. Nos trajeron el árbol genealógico, de dónde vino mi bisabuelo, en qué barco y en qué momento”, expresó Bourdin en diálogo con Elonce.
El empresario resaltó especialmente la tarea desarrollada en Suiza para conservar documentos y reconstruir las historias de quienes dejaron Europa para instalarse en la Argentina. “Me parece impresionante cómo en Suiza se mantiene todo ese valor de la tradición y de dónde uno viene”, sostuvo.
Además, valoró la presencia del titular de la comuna de Hérémence y la posibilidad de compartir la jornada con sus familiares. “Con una visita tan destacada, la verdad es que fue una jornada muy linda. Recordamos a todos y tengo presente acá a toda mi familia, así que estoy muy contento”, manifestó.
El recuerdo de su padre y la cultura del trabajo
Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Bourdin recordó a su padre. El homenaje coincidió con la fecha de su cumpleaños, una circunstancia que otorgó un significado especial al reconocimiento.
“Hoy sería el día del cumpleaños de mi padre, que falleció hace casi 40 años. El arte del negocio y la cultura del trabajo los heredé de él”, expresó conmovido.
Bourdin también vinculó su recorrido empresarial con la historia de sus antepasados, quienes se instalaron en Villa Urquiza y trabajaron la tierra. “Mi familia está formada por emprendedores. Mis abuelos y todos mis ancestros trabajaron mucho. Tenemos una historia importante que se revivió con todo esto”, señaló.
Una vida marcada por el esfuerzo
Durante el encuentro, una integrante de la familia recordó los primeros años laborales de Bourdin y destacó que comenzó a trabajar cuando todavía era adolescente. Según relató, debía combinar sus estudios en el Colegio Nacional con extensas jornadas de trabajo.
“Esto no es fruto de un día. Habrá tenido 14 o 15 años, faltaba al colegio y la celadora lo cubría porque se iba a trabajar afuera con un camión hasta sin freno. Ese es el premio que tiene él. La gente supo valorar su esfuerzo y yo no lo olvido”, relató la mujer.
El homenajeado agradeció esas palabras y reconoció que el recorrido de su familia estuvo atravesado por el trabajo y el espíritu emprendedor. En ese contexto, consideró que la distinción también representó un reconocimiento a quienes lo acompañaron durante su vida.
Bourdin es un referente del sector productivo entrerriano y encabezó la Unión Industrial de Entre Ríos. Desde esa entidad promovió la participación de nuevos dirigentes y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo industrial de la provincia, según consta en la reseña institucional de la UIER.
“Un ejemplo de los valores valesanos”
Grégory Logean destacó la historia de la inmigración valesana y recordó que, hace aproximadamente 170 años, unas 20.000 personas dejaron el cantón del Valais, que entonces contaba con alrededor de 100.000 habitantes, para buscar nuevas oportunidades en la Argentina.
“Gabriel Bourdin es el ejemplo vivo de ese éxito y de esa trayectoria. No ocurrió solo, hubo mucho trabajo y perseverancia”, expresó el dirigente suizo durante su intervención.
Logean remarcó que el reconocimiento contempló diferentes aspectos de la vida del empresario. “Celebramos su éxito profesional, empresarial, asociativo y deportivo. Es verdaderamente un ejemplo y esperamos que sea la semilla para que haya otros Gabriel Bourdin en el futuro”, afirmó.
El representante comunal definió el encuentro como “un momento muy importante, cargado de emoción por los lazos de amistad que unen a la Argentina y Suiza, particularmente al cantón del Valais y a Hérémence con este país”.
Finalmente, los organizadores señalaron que Bourdin representó, por su recorrido emprendedor, social e institucional, un ejemplo de los valores transmitidos por los inmigrantes valesanos. El homenaje concluyó con un reconocimiento a su familia y a las generaciones que preservaron esos vínculos a ambos lados del océano.