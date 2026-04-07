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El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de abril

El Teatro Municipal 3 de Febrero presentó su programación para el mes de abril, que reúne propuestas musicales, teatrales e infantiles.

7 de Abril de 2026
Teatro 3 de Febrero
Teatro 3 de Febrero

El Teatro Municipal 3 de Febrero presentó su programación para el mes de abril, que reúne propuestas musicales, teatrales e infantiles.

Durante abril, el Teatro Municipal 3 de Febrero desarrollará una programación que reúne propuestas musicales, teatrales e infantiles, junto a funciones especiales y actividades abiertas a la comunidad.

 

La agenda incluirá espectáculos de distintos géneros, con la participación de elencos locales y producciones de alcance nacional, además de funciones destinadas a instituciones educativas y propuestas pensadas para toda la familia.

 

También habrá actividades con entrada libre, como galas, conciertos y encuentros culturales, que amplían el acceso del público a la programación del teatro. A su vez, continuarán las visitas guiadas, una propuesta que invita a conocer el valor patrimonial del edificio y su historia.

 

Programación

 

Lunes 6, 13, 20 y 27

9 hs | Visitas guiadas al Teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general.

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Domingo 5

20 hs | Sumaj Pachamama

Entradas por boletería del Teatro o por Passline:

Platea: $30.000

Palcos bajos: $25.000

Palcos altos: $20.000

Tertulia: $10.000

Género: Musical – Duración: 1h 30min

Organiza Sumaj Pachamama

Miércoles 8

21 hs | Rebelión en Villa Mentira

Entradas por boletería del Teatro:

General: $5.000

Género: Teatro – Duración: 1h 30min

Organiza Taller de Teatro Centro de Jubilados y Pensionados Paraná

Jueves 9

21 hs | Híbridos

Entradas por boletería del Teatro o por PlateaVip:

Anticipadas: $12.000

General: $15.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza Sin Producciones

Viernes 10

20 hs | 10 años. Compañía Folklórica Litoraleña “El Grito Sagrado”

Entradas por boletería del Teatro:

Platea: $18.000

Palcos bajos: $15.000

Palcos altos: $12.000

Tertulia: $10.000

Género: Folklore – Duración: 3 horas

Organiza Compañía Folklórica Litoraleña “El Grito Sagrado”

Sábado 11

20:30 hs | Ríos que danzan, suenan y cuentan

Entrada libre y gratuita

Género: Música – Duración: 2h 30min

Organiza WAPA Argentina y WAPA Entre Ríos

Miércoles 15

20 hs | Noche de gala Día del Alemán del Volga

Entrada libre y gratuita

Género: Cultura, música y danzas alemanas – Duración: 3 horas

Organiza Fundación Argentina de Colectividades y Migrantes

Jueves 16

20 hs | Apertura del Festival RIA Paraná con la obra Misky

Entradas por boletería del Teatro:

General: $10.000

Género: Humor – Duración: 1 hora

Organiza Compañía Tochtli

Viernes 17

19 y 21 hs | Camerata Rosario: Vivaldi & Piazzolla

Entradas por boletería del Teatro o por GradaTickets:

Preferencial: $40.000

Platea y palcos bajos: $35.000

Palcos altos y anfiteatro: $30.000

Tertulia: $25.000

Paraíso: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza Paracima Producciones

Sábado 18

15 hs | El Explorador

Entradas por boletería del Teatro o por PlateaVip:

General: $20.000

Género: Infantil – Duración: 1h 30min

Organiza Sin Producciones

Domingo 19

21 hs | Toy de gira – Artaza & Cherutti

Entradas por boletería del Teatro o por GradaTickets:

Preferencial: $40.000

Platea y palcos bajos: $35.000

Palcos altos y anfiteatro: $30.000

Tertulia y paraíso: $25.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas

Organiza Paracima Producciones

Miércoles 22

10 y 15 hs | Romeo y Julieta a punto caramelo / Hijas de Shakespeare

Entradas por boletería del Teatro:

Generales: $6.000

Género: Clown y comedia – Duración: 1 hora

Organiza Equipo Chefpeare

Viernes 24

21 hs | Plan Divino: García & Páez

Entradas por boletería del Teatro o por GradaTickets:

Preferencial: $40.000

Platea y palcos bajos: $35.000

Palcos altos y anfiteatro: $30.000

Tertulia y paraíso: $25.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza Paracima Producciones

Sábado 25

18 hs | El Reino de Cenicienta

Entradas por boletería del Teatro:

Anticipadas (platea y palcos): $18.000

Anticipadas (tertulia): $14.000

Generales (platea y palcos): $25.000

Generales (tertulia): $20.000

Género: Comedia infantil – Duración: 1 h 10 min

Organiza GR Producciones

Domingo 26

18 hs | Cuentos maravillosos, donde los sueños cobran vida

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos: $25.000

Tertulia: $22.000

Género: Infantil – Duración: 1 hora

Organiza Festilu

Martes 28

10 y 15 hs | Romeo y Julieta a punto caramelo / MC Beth

Entradas por boletería del Teatro:

Generales: $6.000

Género: Clown – Duración: 1 hora

Organiza Equipo Chefpeare

Jueves 30

20 hs | Concierto aniversario Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

Entrada libre y gratuita

Género: Música

Organiza Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

Temas:

Teatro 3 de Febrero agenda
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