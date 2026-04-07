El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de abril

El Teatro Municipal 3 de Febrero presentó su programación para el mes de abril, que reúne propuestas musicales, teatrales e infantiles.
Durante abril, el Teatro Municipal 3 de Febrero desarrollará una programación que reúne propuestas musicales, teatrales e infantiles, junto a funciones especiales y actividades abiertas a la comunidad.
La agenda incluirá espectáculos de distintos géneros, con la participación de elencos locales y producciones de alcance nacional, además de funciones destinadas a instituciones educativas y propuestas pensadas para toda la familia.
También habrá actividades con entrada libre, como galas, conciertos y encuentros culturales, que amplían el acceso del público a la programación del teatro. A su vez, continuarán las visitas guiadas, una propuesta que invita a conocer el valor patrimonial del edificio y su historia.
Programación
Lunes 6, 13, 20 y 27
9 hs | Visitas guiadas al Teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general.
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Domingo 5
20 hs | Sumaj Pachamama
Entradas por boletería del Teatro o por Passline:
Platea: $30.000
Palcos bajos: $25.000
Palcos altos: $20.000
Tertulia: $10.000
Género: Musical – Duración: 1h 30min
Organiza Sumaj Pachamama
Miércoles 8
21 hs | Rebelión en Villa Mentira
Entradas por boletería del Teatro:
General: $5.000
Género: Teatro – Duración: 1h 30min
Organiza Taller de Teatro Centro de Jubilados y Pensionados Paraná
Jueves 9
21 hs | Híbridos
Entradas por boletería del Teatro o por PlateaVip:
Anticipadas: $12.000
General: $15.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza Sin Producciones
Viernes 10
20 hs | 10 años. Compañía Folklórica Litoraleña “El Grito Sagrado”
Entradas por boletería del Teatro:
Platea: $18.000
Palcos bajos: $15.000
Palcos altos: $12.000
Tertulia: $10.000
Género: Folklore – Duración: 3 horas
Organiza Compañía Folklórica Litoraleña “El Grito Sagrado”
Sábado 11
20:30 hs | Ríos que danzan, suenan y cuentan
Entrada libre y gratuita
Género: Música – Duración: 2h 30min
Organiza WAPA Argentina y WAPA Entre Ríos
Miércoles 15
20 hs | Noche de gala Día del Alemán del Volga
Entrada libre y gratuita
Género: Cultura, música y danzas alemanas – Duración: 3 horas
Organiza Fundación Argentina de Colectividades y Migrantes
Jueves 16
20 hs | Apertura del Festival RIA Paraná con la obra Misky
Entradas por boletería del Teatro:
General: $10.000
Género: Humor – Duración: 1 hora
Organiza Compañía Tochtli
Viernes 17
19 y 21 hs | Camerata Rosario: Vivaldi & Piazzolla
Entradas por boletería del Teatro o por GradaTickets:
Preferencial: $40.000
Platea y palcos bajos: $35.000
Palcos altos y anfiteatro: $30.000
Tertulia: $25.000
Paraíso: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza Paracima Producciones
Sábado 18
15 hs | El Explorador
Entradas por boletería del Teatro o por PlateaVip:
General: $20.000
Género: Infantil – Duración: 1h 30min
Organiza Sin Producciones
Domingo 19
21 hs | Toy de gira – Artaza & Cherutti
Entradas por boletería del Teatro o por GradaTickets:
Preferencial: $40.000
Platea y palcos bajos: $35.000
Palcos altos y anfiteatro: $30.000
Tertulia y paraíso: $25.000
Género: Teatro – Duración: 2 horas
Organiza Paracima Producciones
Miércoles 22
10 y 15 hs | Romeo y Julieta a punto caramelo / Hijas de Shakespeare
Entradas por boletería del Teatro:
Generales: $6.000
Género: Clown y comedia – Duración: 1 hora
Organiza Equipo Chefpeare
Viernes 24
21 hs | Plan Divino: García & Páez
Entradas por boletería del Teatro o por GradaTickets:
Preferencial: $40.000
Platea y palcos bajos: $35.000
Palcos altos y anfiteatro: $30.000
Tertulia y paraíso: $25.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza Paracima Producciones
Sábado 25
18 hs | El Reino de Cenicienta
Entradas por boletería del Teatro:
Anticipadas (platea y palcos): $18.000
Anticipadas (tertulia): $14.000
Generales (platea y palcos): $25.000
Generales (tertulia): $20.000
Género: Comedia infantil – Duración: 1 h 10 min
Organiza GR Producciones
Domingo 26
18 hs | Cuentos maravillosos, donde los sueños cobran vida
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos: $25.000
Tertulia: $22.000
Género: Infantil – Duración: 1 hora
Organiza Festilu
Martes 28
10 y 15 hs | Romeo y Julieta a punto caramelo / MC Beth
Entradas por boletería del Teatro:
Generales: $6.000
Género: Clown – Duración: 1 hora
Organiza Equipo Chefpeare
Jueves 30
20 hs | Concierto aniversario Banda de Música de la Policía de Entre Ríos
Entrada libre y gratuita
Género: Música
Organiza Banda de Música de la Policía de Entre Ríos