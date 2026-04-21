El Concejo Deliberante de Paraná será sede del lanzamiento de la Cátedra Francisco

Paraná será sede del lanzamiento de la Cátedra Francisco. Es impulsada por el Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia “Juan Pablo II”. Será este miércoles 22 de abril a las 19, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante.
El miércoles 22 de abril a las 19, se realizará en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná el lanzamiento de la Cátedra Francisco, una iniciativa impulsada por el Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia “Juan Pablo II”.
La propuesta se presenta como un espacio de formación, reflexión, investigación y diálogo social inspirado en el pensamiento del Papa Francisco, orientado a abordar los principales desafíos de la realidad actual desde una perspectiva humanista, situada y comprometida con la transformación social.
La Cátedra busca promover la cultura del encuentro, la justicia social, el cuidado de la casa común y el protagonismo de los pueblos, generando ámbitos de participación donde confluyan organizaciones sociales, sindicales, instituciones académicas, actores públicos y privados, y toda persona interesada en construir una sociedad más justa y fraterna.
Desde una metodología que parte de la escucha atenta de la realidad concreta —las experiencias, problemáticas y desafíos de las comunidades—, la iniciativa propone abrir procesos de formación y acción colectiva que permitan traducir el pensamiento de Francisco en prácticas sociales transformadoras.
Asimismo, la Cátedra se plantea como un espacio para repensar los procesos de integración y unidad latinoamericana, promoviendo el discernimiento conjunto y el diálogo entre actores diversos.
El acto de lanzamiento contará con la participación de referentes sociales, sindicales, académicos y comunitarios, y será también una instancia de convocatoria a organizaciones e instituciones interesadas en formar parte de este espacio.
La Cátedra Francisco se concibe como una propuesta abierta, que busca articular con diversos actores de la vida social para fortalecer el diálogo, la participación y la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
La actividad será de modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual.
La convocatoria es abierta a toda la comunidad. No se requiere inscripción previa.
Datos de contacto:
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