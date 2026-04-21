 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Este miércoles, a las 19

El Concejo Deliberante de Paraná será sede del lanzamiento de la Cátedra Francisco

Paraná será sede del lanzamiento de la Cátedra Francisco. Es impulsada por el Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia “Juan Pablo II”. Será este miércoles 22 de abril a las 19, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante.

21 de Abril de 2026
Lanzamiento de la Cátedra Francisco.
Lanzamiento de la Cátedra Francisco. Foto: (Archivo).

Paraná será sede del lanzamiento de la Cátedra Francisco. Es impulsada por el Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia “Juan Pablo II”. Será este miércoles 22 de abril a las 19, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante.

El miércoles 22 de abril a las 19, se realizará en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná el lanzamiento de la Cátedra Francisco, una iniciativa impulsada por el Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia “Juan Pablo II”.

 

La propuesta se presenta como un espacio de formación, reflexión, investigación y diálogo social inspirado en el pensamiento del Papa Francisco, orientado a abordar los principales desafíos de la realidad actual desde una perspectiva humanista, situada y comprometida con la transformación social.

 

La Cátedra busca promover la cultura del encuentro, la justicia social, el cuidado de la casa común y el protagonismo de los pueblos, generando ámbitos de participación donde confluyan organizaciones sociales, sindicales, instituciones académicas, actores públicos y privados, y toda persona interesada en construir una sociedad más justa y fraterna.

 

Desde una metodología que parte de la escucha atenta de la realidad concreta —las experiencias, problemáticas y desafíos de las comunidades—, la iniciativa propone abrir procesos de formación y acción colectiva que permitan traducir el pensamiento de Francisco en prácticas sociales transformadoras.

 

Asimismo, la Cátedra se plantea como un espacio para repensar los procesos de integración y unidad latinoamericana, promoviendo el discernimiento conjunto y el diálogo entre actores diversos.

El acto de lanzamiento contará con la participación de referentes sociales, sindicales, académicos y comunitarios, y será también una instancia de convocatoria a organizaciones e instituciones interesadas en formar parte de este espacio.

 

La Cátedra Francisco se concibe como una propuesta abierta, que busca articular con diversos actores de la vida social para fortalecer el diálogo, la participación y la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

 

La actividad será de modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad. No se requiere inscripción previa.

 

Datos de contacto:

Correo electrónico: formacionipsijuanpablo2@gmail.com

Instagram: @IPSI.AR

Facebook: @IPSI.AR

Temas:

Papa Francisco Paraná convocatoria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso