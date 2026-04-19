El Becario continúa con sus abordajes territoriales.

El gobernador visitó al equipo del organismo provincial en el stand informativo en el marco de la Expo Provincial de la Leche. Junto al director Mariano Berdiñas, dialogaron sobre cómo avanza el proceso de inscripción a becas.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó al equipo del organismo provincial en el stand informativo en el marco de la Expo Provincial de la Leche. Junto al director Mariano Berdiñas, dialogaron sobre cómo avanza el proceso de inscripción a becas.
Durante todo el fin de semana, el ente autárquico contó con un stand en la Sociedad Rural de Nogoyá, donde cientos de estudiantes secundarios y de nivel superior pudieron asesorarse o completar su inscripción a becas.
Allí, el equipo recibió la visita del gobernador Rogelio Frigerio, quién se interiorizó sobre cómo se viene desarrollando esta etapa fundamental. Lo hizo en compañía del director ejecutivo, Mariano Berdiñas, además de autoridades locales y provinciales.
Allí Berdiñas informó al mandatario entrerriano que "con la nueva APP y la actualización de nuestra web, el sistema de carga de datos se ha agilizado y más de 24.000 estudiantes han iniciado su trámite, tanto en renovaciones como solicitudes nuevas, siendo más de 15.000 las que ya han completado todo el proceso".
"Tuvimos la oportunidad, junto al equipo, de mostrarle al gobernador y explicarle los avances que como institución hemos realizado para acercar las diferentes propuestas a las familias. Hoy solicitar una beca es más fácil, ágil y se encuentra al alcance de todos", destacó.
El Becario planificó abordajes territoriales en distintos departamentos para federalizar la información y hacer visible las distintas opciones con que cuenta el estudiantado. Además de Nogoyá, el equipo ya visitó los departamentos Diamante, La Paz, Paraná, Uruguay, y tiene previsto continuar las próximas semanas en otros puntos de Entre Ríos.