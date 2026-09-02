El 1 de octubre abren las inscripciones 2027 en UNER: una universidad con propuesta renovada y acompañamiento para ingresar

Con más de 70 carreras distribuidas en sus nueve facultades y modalidades presencial y a distancia, la universidad abrirá las inscripciones para el ciclo 2027 con opciones que incluyen carreras de pregrado, grado, posgrado, entre otras.
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) abrirá a partir del 1 de octubre las inscripciones para ingresar en 2027. Con una amplia propuesta académica distribuida en toda la provincia, la Universidad propone carreras presenciales y a distancia, trayectos formativos de distintas duraciones y políticas de acompañamiento que buscan facilitar el ingreso y la permanencia de las y los estudiantes.
La propuesta académica de la UNER es desarrollada por sus nueve facultades, ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos, y responde a intereses y perfiles diversos, con opciones de formación en múltiples áreas del conocimiento.
Entre las más de 70 propuestas se encuentran carreras vinculadas con la salud, la educación, las ciencias sociales, la comunicación, la administración, las ingenierías, la producción, el ambiente, la alimentación y las tecnologías, entre muchas otras opciones, para responder a intereses, vocaciones y proyectos de formación diversos.
Las mismas se dictan en la Facultad de Ciencias de la Alimentación (Concordia); Facultad de Ciencias de la Administración (Concordia); Facultad de Ciencias de la Salud (Concepción del Uruguay y Villaguay); Facultad de Bromatología (Gualeguaychú); Facultad de Ciencias Agropecuarias (Oro Verde); Facultad de Ingeniería (Oro Verde); Facultad de Trabajo Social (Paraná); Facultad de Ciencias de la Educación (Paraná) y Facultad de Ciencias Económicas (Paraná).
Toda la oferta académica puede consultarse en el sitio web de la Universidad, donde es posible buscar propuestas según el tipo de formación, la modalidad -presencial o a distancia- y la duración de cada carrera.
Entre las propuestas se encuentran:
-Carreras de pregrado, con una duración más breve y orientadas a la formación técnica o profesional específica.
-Carreras de grado, que otorgan títulos universitarios y habilitan el ejercicio profesional o la continuidad de estudios de posgrado.
-Carreras de posgrado, destinadas a quienes ya cuentan con un título universitario y desean profundizar su formación mediante especializaciones, maestrías o doctorados.
-Ciclos de Complementación Curricular, dirigidos a personas que poseen un título previo y buscan completar una licenciatura.
-Propuestas de Diplomaturas y cursos de formación y actualización en distintas temáticas, abiertas a diversos públicos. Estas propuestas no otorgan títulos habilitantes.
Planes de estudio renovados para los desafíos actuales
En los últimos años, la UNER llevó adelante un profundo proceso de actualización de sus planes de estudio con el objetivo de construir propuestas formativas acordes a los desafíos del presente y a las trayectorias reales de las y los estudiantes.
La renovación implicó revisar contenidos, metodologías y estructuras curriculares para ofrecer carreras más flexibles y articuladas con las necesidades actuales de la formación universitaria y del mundo del trabajo.