Crece el espacio de reflexión sobre adulteces y vejez en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta impulsada por la Facultad de Humanidades de UADER reúne cada 15 días a personas mayores, estudiantes y especialistas para debatir sobre temas vinculados al envejecimiento, los derechos y los vínculos sociales.
El programa Miércoles Mayores continúa consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre las distintas realidades que atraviesan las personas mayores. La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se desarrolla cada 15 días en Paraná y convoca a especialistas, estudiantes y miembros de la comunidad.
En diálogo con Elonce, Luis Garay explicó el origen de la propuesta y destacó el crecimiento que viene registrando desde sus primeros encuentros. Según señaló, la idea surgió a partir de una iniciativa presentada por el doctor Arsenio Mendoza, quien trasladó una experiencia conocida durante un viaje al exterior.
“Esta propuesta nace a raíz de la iniciativa del doctor Arsenio Mendoza, quien fue un hombre jubilado del Superior Tribunal de Justicia. Estuvo muchos años a cargo de la defensoría general del superior tribunal y una propuesta que él la tomó de Europa -de Rumania-, donde él hablaba de la Universidad los jueves. Cuando vino con la propuesta se la presentó a Daniel Richar, nuestro decano de la facultad, le gustó mucho y la adaptamos dentro de lo que es nuestro programa que ya existe en la Facultad de Humanidades que es el programa de adulteces y vejeces y se creó Miércoles Mayores”, relató.
Un espacio para compartir experiencias y debatir problemáticas actuales
Garay indicó que el proyecto es coordinado por Mendoza junto a un equipo de profesionales con experiencia en distintas áreas vinculadas al trabajo con adultos mayores. El objetivo principal es generar instancias de intercambio que vayan más allá de una exposición tradicional.
“Cada 15 días traer una charla, pero además intercambio, que es lo enriquecedor de la propuesta. No es solamente venir y contar un tema, sino escuchar que todos podamos participar de alguna u otra manera en temas tan interesante como son las cosas que nos pasan las personas mayores”, expresó.
En ese marco, recordó que uno de los encuentros recientes estuvo dedicado al análisis de los vínculos familiares durante la vejez. “Hoy particularmente el tema tiene que ver con la familia, qué pasa con las personas mayores, con las vejeces, el vínculo familiar y todas las distintas alternativas de lo que nos pasa”, comentó.
La actividad contó con la participación de la licenciada María del Carmen Ludi, quien compartió experiencias y conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional como trabajadora social.