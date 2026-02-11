Comienza el ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

La propuesta se desarrollará durante febrero y marzo en el CIC II Este (calle Chaile y Roque Sáenz Peña), con tres jornadas que combinan teatro, música y baile, pensadas para compartir y disfrutar en comunidad. Será con entrada libre. El ciclo busca fortalecer espacios de encuentro y participación c
El primer encuentro será el jueves 12 de febrero, desde las 20:30 hs, con la edición Folklore, que incluirá la obra del Ciclo de Teatro de Verano “El muerto que baila” (CONTIER), interpretaciones folclóricas a cargo de la cantora Victoria Dobler, El Grito Sagrado y una bailanta folclórica abierta al público.
El ciclo continuará el jueves 26 de febrero, desde las 20:30 hs, con la edición Cumbia. La programación contempla la obra “Los ángeles desnudos” (CONTIER), una clase taller de cumbia santafesina a cargo de Pasión de Cumbia, la presentación de la banda La Red Bull y una bailanta cumbiera para cerrar la noche.
La tercera fecha será el jueves 12 de marzo, también desde las 20:30 hs, en una edición especial por el Día de la Mujer, que contará con la presentación de la obra “Mastroianni y el Gas” (CONTIER) y un espectáculo musical a cargo de Valeria Zanin, con un repertorio que recorre la música brasilera popular, la música lírica y el rock.
Todas las actividades se realizarán en el CIC II Este, ubicado en Luis Chaile y Roque Sáenz Peña, con entrada libre. El ciclo Jueves Culturales busca fortalecer espacios de encuentro y participación comunitaria.