Colocaron la cúpula en la Capilla María Auxiliadora tras una obra comunitaria histórica

REDACCIÓN ELONCE
La colocación de la cúpula en la Capilla María Auxiliadora marca un nuevo hito en una obra comunitaria sostenida por la fe, el trabajo y la colaboración vecinal. “Nos arremangamos entre toda la comunidad”, afirmó el padre Juan Ignacio Martínez.
La colocación de la cúpula en la Capilla María Auxiliadora representa un momento significativo para la comunidad del barrio Yatay de Paraná, en el marco de una obra que se desarrolló durante años con esfuerzo colectivo y fuerte impronta religiosa. El proyecto, impulsado por el padre Juan Ignacio Martínez, conocido como el padre Tapita, combinó trabajo artesanal, donaciones y participación vecinal para transformar por completo el templo.
“Está el campanario y la cruz en el sentido de que Jesús debía atraer a todos hacia él”, explicó el sacerdote, destacando el valor simbólico de la estructura. La obra se ubica en calle Pérez Colman al final, un sector del barrio donde la capilla se convirtió en punto de encuentro espiritual.
La estructura fue realizada en metal desplegado por Sergio, herrero y principal responsable técnico de la obra. “El señor que la hizo fue Sergio, que ha hecho absolutamente todo acá en la capilla: portones, puertas, ventanas, electricidad y parte del piso”, detalló el padre Tapita, quien resaltó el compromiso del trabajador durante más de una década.
Una obra sostenida por la comunidad
El proceso de renovación comenzó en 2015 y abarcó una transformación integral del edificio. “Se hizo todo nuevo porque la capilla es del 1965 y estaba hecha de terracota, ladrillo pegado con barro”, explicó el sacerdote. Las tareas incluyeron levantamiento de pisos, nuevas bases y sistemas de desagüe debido a la presencia de vertientes en la zona.
“Hubo que arremangarse entre toda la comunidad porque plata no había”, agregó, subrayando el rol clave de la organización vecinal. La obra avanzó gracias a distintas estrategias de financiamiento como rifas, bingos y ferias, que permitieron sostener cada etapa de la construcción.
Sergio, protagonista técnico del proyecto, destacó el trabajo continuo: “Hicimos pisos, chapas, cielo raso y revestimientos”. Su labor fue acompañada por voluntarios que aportaron mano de obra y colaboración constante.
Fe, voluntariado y vida comunitaria
El proceso también contó con la participación de voluntarios como Patricia Duarte, quien destacó el sentido espiritual del proyecto. “Es una bendición y queremos que todo el mundo se sienta bienvenido”, expresó, invitando a la comunidad a acercarse a la capilla.
Durante la jornada, también colaboró Juan, integrante del grupo, quien reconoció el desafío de las tareas en altura: “Hoy me tocó ayudar, con un poquito de miedo a las alturas, pero hay que colaborar”.
La capilla, además de su función religiosa, mantiene espacios de oración y actividades comunitarias. “Hacemos adoración los miércoles y jueves 24 horas, la capilla queda abierta toda la madrugada”, explicó el padre Tapita, quien confirmó además la presencia de grupos de oración y devoción.
Una obra sostenida por la fe y la ayuda colectiva
El sacerdote destacó que la continuidad del proyecto fue posible gracias a la colaboración constante. “Hemos hecho de todo: bingos, ferias de ropa, empanadas, pero más que nada la mano de Dios y la providencia nos han asistido siempre”, señaló.
Finalmente, la colocación de la cúpula simboliza no solo el cierre de una etapa constructiva, sino también el fortalecimiento de una comunidad que, a través del trabajo conjunto, logró levantar y sostener su espacio de fe en el tiempo.