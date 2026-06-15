Club Olimpia realizó un bingo para recaudar fondos para obras: “Cada granito de arena suma un montón”

REDACCIÓN ELONCE
Club Olimpia reunió a más de 200 personas en una nueva edición de su mate bingo. Lo recaudado será destinado a la construcción de un gimnasio propio y a mejoras en la infraestructura de la institución.
Club Olimpia realizó un bingo para recaudar fondos para nuevas obras y logró una importante convocatoria de socios, vecinos y familias que se acercaron a la institución ubicada sobre calle La Rioja, en Paraná. La actividad permitió reunir recursos destinados a distintos proyectos de infraestructura que impulsa la entidad deportiva.
El evento contó con la participación de más de 200 personas, una cifra que representó un récord de asistencia para este tipo de encuentros organizados por el club.
El presidente de Olimpia, Gustavo Agasse, expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad y destacó la importancia de estas iniciativas para sostener el crecimiento de la institución.
Más de 200 personas participaron del encuentro
“Estamos contentos por la gran cantidad de gente que ha venido. Batimos récord de personas porque han venido más de 200. Todo esto que se genera son ingresos para el club que son muy necesarios”, señaló Agasse en diálogo con Elonce.
El dirigente explicó que cada actividad organizada por el club tiene un objetivo concreto y permite avanzar en proyectos que demandan importantes inversiones.
Además de generar recursos económicos, el mate bingo se transformó en una propuesta recreativa que convoca a familias y amigos a compartir una tarde diferente dentro de la institución. La participación masiva volvió a poner de manifiesto el fuerte acompañamiento que recibe el club por parte de la comunidad paranaense.
El sueño del gimnasio propio
Agasse explicó que el dinero recaudado será destinado a diversas obras que forman parte de la planificación institucional.
“Estamos en plena donación para generar recursos para tener nuestro gimnasio propio. Estamos cerca de ese objetivo y después está la parte de mantenimiento y los vestuarios, que queremos ir cambiándole la cara con distintas obras. Cada granito de arena suma un montón en el club”, sostuvo.
La construcción de un espacio propio para las actividades deportivas es uno de los principales desafíos que afronta actualmente la entidad. A ello se suman trabajos de mantenimiento y remodelación que buscan mejorar las condiciones para socios, deportistas y visitantes.
Una propuesta que continuará
Desde la conducción del club destacaron que la experiencia fue positiva tanto por la convocatoria como por el clima de camaradería que se vivió durante toda la jornada.
En ese sentido, ya confirmaron una nueva edición del mate bingo para el próximo 9 de julio, con el objetivo de seguir reuniendo fondos para las obras proyectadas.
“Estamos dando muy buenos premios, aparte del gran porcentaje de la recaudación. Vemos que se van contentos y disfrutan de una tarde en familia”, manifestó Agasse.