Feria judicial en Entre Ríos: las autoridades que estarán a cargo

El listado de los integrantes de la magistratura y el funcionariado que se desempeñarán durante la feria judicial -desde el 1 al 31 de enero de 2026- al frente de los organismos de todas las jurisdicciones de la Justicia entrerriana.
El jueves 1 de enero de 2026 comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 31 de ese mes.
Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-6372.
El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:
Superior Tribunal de Justicia:
Presidenta:
Gisela Nerea Schumacher -del 1 al 31/01/26.
Vocales:
Leonardo Portela -del 1 al 11/01/26.
Gabriela Teresita Mastaglia -del 1 al 11/01/26.
Marcelo Javier Marchesi -del 12 al 23/01/26.
Adriana Beatriz Acevedo -del 12 al 23/01/26.
María Gabriela López Arango -del 24 al 31/01/26.
Mariano Andrés Ludueño -del 24 al 31/01/26.
Secretario y secretarias del Superior Tribunal de Justicia:
Sebastián Emanuelli -del 1 al 8/01/26.
Andrea Carina Nassivera -del 9 al 16/01/26.
Mariela Soledad Aguerrevengoa -del 17 al 24/01/26.
María Fernanda Baima del 25 al 31/01/26.
Procuración General:
Fernando Lombardi -del 1 al 7/01/26.
Jorge Gamal Taleb -del 8 al 14/01/26.
Álvaro Pierola -del 15 al 20/01/26.
Ignacio Aramberry -del 21 al 26/01/26.
José Daniel Costa -del 27 al 31/01/26.
Defensoría General:
Maximiliano Francisco Benitez, desde el 1 al 5/01/2026.
-en materia Civil y Superintendencia General:
Arnoldo Lobbosco del 6 al 7/01/2026,
Yamila A. Frate del 8 al 15/01/2026,
María de los Angeles Banno del 16 al 23/01/2026
Pablo A. Conti del 24 al 31/01/2026.
-en materia Penal:
Rodrigo Juarez del 6 al 8/01/2026,
Sebastián Ludi del 9 al 15/01/2026,
Romina Cian del 16 al 22/01/2026,
Mariana Montefiori del 23 al 29/01/2026
Antonella Manfredi del 30 al 31/01/2026.
REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):
Secretaría: María Silvana Spais -del 19 al 31/01/2026.
Equipo técnico RUAER:
Jurisdicción Paraná:
Maria Virginia Vizgarra -del 1 al 16/01/2026,
María Alcira Reggiardo Blanca -del 1 al 23/01/2026,
Gonzalo Pagnone -del 1 al 15/01/2026,
Florencia Fita -del 1 al 17/01/2026,
Agustina Butta Allende -del 1 al 20/01/2026 y el 31/01/2026,
Carolina Caino -del 26 al 31/01/2026
Belen Osorio -del 21 al 31/01/2026.
ÓRGANO DE REVISIÓN EN SALUD MENTAL ENTRE RIOS (ORSMER)
Martín Cabrera, Secretario Ejecutivo -del 1 al 11/01/2026.
Yamila A. Frate -del 12 al 15/01/2026,
María de los Angeles Banno -del 16 al 23/01/2026
Pablo A. Conti -del 24 al 31/01/2026
Equipo técnico del ORSM -en el marco de las competencias que le señala la Ley N° 10.445-
Asiento jurisdicción Paraná:
Luisina Franco Mangioni -del 1 al 31/01/2026,
Javier Armando Schubert -del 1 al 18/01/2026,
Gervasio Anzola -del 1 al 7/01/2026 y del 17 al 31/01/2026.
Asiento jurisdicción Concordia:
Cynthia Protzman -del 1 al 4/01/2026 y del 12 al 31/01/2026
Julia Russo -del 1 al 18/01/2026.
COORDINACIÓN EQUIPOS TÉCNICOS:
Alejo Amadeo de Zan -del 1 al 11/01/2026.
ETI DEL MPD, con afectación prioritaria para el desempeño de funciones en las Defensorías Penales, con asiento en la jurisdicción de Paraná:
Aranzazu Ormache -del 1 al 11/01/2026.
Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156):
Martín Fabre -del 1 al 22/01/26.
Carolina Bonino -del 23 al 31/01/26.
PARANÁ
Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
María Carolina Castagno -del 1 al 8/01/26.
Matilde Federik -del 9 al 17/01/26.
Alejandro Cánepa -del 18 al 24/01/26.
Santiago Nicolás Brugo -del 25 al 31/01/26.
Juezas y jueces en materia Penal y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:
Elisa Esmeralda Zilli -del 1 al 6/01/26.
José Eduardo Ruhl -del 7 al 11/01/26.
Julián Carlos Vergara -del 12 al 15/01/26.
Pablo Nicolás Zoff -del 16 al 22/01/26.
Marina Electra Barbagelata -del 23 al 27/01/26.
Mariano Budasoff -del 28 al 31/01/26.
Jueces y jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Alejandro Cánepa -del 1 al 7/01/26.
Cecilia Beatriz Bertora -del 8 al 10/01/26.
Julián Carlos Vergara -el 11/01/26.
Elvio Osir Garzon -del 12 al 15/01/26.
Cecilia Beatriz Bertora -del 16 al 31/01/26.
Juezas en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Paraná, Crespo, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Viale, Pueblo Brugo, Seguí, Villa Urquiza, Oro Verde y San Benito:
Silvina Andrea Rufanacht -del 1 al 8/01/26.
Elena Beatriz Albornoz -del 9 al 16/01/26.
Gabriela López Arango -del 17 al 23/01/26.
Gabriela Rosana Sione -del 24 al 31/01/26.
Juezas de Familia:
Maria Victoria Andrian -del 1 al 15/01/26.
Yanina Mariel Yzet -del 16 al 31/01/26.
Fiscalía Coordinación:
Álvaro Pierola -del 10 al 20/01/26.
Ignacio Aramberry -de 21 al 31/01/26.
Unidad Fiscal de Atención Primaria:
Jimena Ballesteros -del 1 al 15/01/26.
Elizabeth Bordin -del 16 al 20/01/26.
Josefina Caballero -del 21 al 31/01/26.
Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:
Valentina Ayala -del 1 al 5/01/26.
Franco Bongiovanni -del 1 al 4/01/26.
Facundo Etienot -del 1 al 8/01/26.
Florencia Acuña -del 5 al 11/01/26.
Agustina Pietranera -del 7 al 18/01/26.
Leandro Dayub -del 10 al 15/01/26.
Elisabet Comas -del 16 al 21/01/26.
Bruno Gambino -del 19 al 23/01/26.
Martín Millan -del 23 al 26/01/26.
Constanza Bessa -del 22 al 31/01/26.
Valentina Ayala -del 27 al 28/01/26.
Franco Bongiovanni -del 29 al 31/01/26.
Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes:
Sonia Vives -del 1 al 11/01/26.
Rocio Torres -del 11 al 17/01/26.
Clarisa Aiello -del 17 al 21/01/26.
Jorge Sueldo -del 21 al 31/01/26
Unidad Fiscal de Delitos Complejos:
Laureano Dato -del 1 al 6/01/26.
Juan Manuel Pereyra -del 6 al 11/01/26.
Paola Farino -del 11 al 16/01/26.
Patricia Yedro -del 16 al 21/01/26.
Santiago Alfieri -del 16 al 26/01/26.
Juan Francisco Ramírez Montrull -del 16 al 31/01/26.
Unidad Fiscal de Investigación y Litigación:
Martín Abrahan -del 1 al 3/01/26.
Mercedes Nin -del 3 al 6/01/26.
Cristian Giunta -del 6 al 9/01/26.
Carolina Guzman -del 9 al 12/01/26.
Maria del Huerto Felgueres -del 12 al 15/01/26.
Eric Zenklusen -del 15 al 18/01/26.
Evangelina Santana -del 18 al 21/01/26.
Martín Wasinger -del 21 al 24/01/26.
Valeria Vilchez -del 24 al 31/01/26.
Melisa Saint Paul -del 27 al 30/01/26.
Mercedes Nin -del 30 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Paula Montefiori -del 1 al 16/01/2026,
José Ignacio Mullor -del 17 al 25/01/2026.
Gaspar Ignacio Reca Ríos -del 26 al 31/01/2026
-en materia Civil:
Arnoldo Lobbosco -del 1 al 7/01/2026,
Yamila A. Frate -del 8 al 15/01/2026,
María de los Angeles Banno -del 16 al 23/01/2026
Pablo A. Conti -del 24 al 31/01/2026
-en materia Penal:
Litigación:
Fernando Callejo -el 1/01/2026.
Antonella Manfredi y Rodrigo Juarez -del 2 al 8/01/2026,
Vanesa Zampedri y Sebastián Ludi -del 9 al 15/01/2026,
Juan Carlin y Romina Cian -del 16 al 22/01/2026,
Fernando Callejo y Mariana Montefiori -del 23 al 29/01/2026
Mariana Montefiori y Antonella Manfredi -del 30 al 31/01/2026.
Género:
Fabricio Patat y Pablo Biaggini- del 1 al 10/01/2026,
Ana Belén Diez y Bernardita Lentini -del 11 al 20/01/2026
Mariel Riera y Nadia Musante -del 21 al 31/01/2026.
Área de Violencia Institucional:
Lucia Tejera -del 3 al 8/01/2026 y del 24 al 31/01/2026.
-en materia Penal de Niñas, Niños y Adolescentes:
Juan Ignacio Barrandeguy -del 1 al 7/01/2026,
Susana Carnero -del 8 al 21/01/2026
María Laura Mendoza Lopez -del 22 al 31/01/2026.
Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental -costa Paraná-:
Paraná, La Paz y Feliciano:
María José Butus -del 1 al 9/01/2026,
Marta Taleb del -10 al 31/01/2026
Carina Galizzi del -1 al 25/01/2026.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
Mariano Sebastián Martínez -del 1 al 7/01/26.
Melisa María Rios -del 8 al 15/01/26.
Rubén Alberto Chaia -del 16 al 23/01/26.
Nicolás José Gazali -del 24 al 31/01/26.
Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:
Juan José Ardoy -del 1 al 5/01/26.
Gustavo Amilcar Vales -del 6 al 15/01/26.
Gastón Agotegaray -del 16 al 25/01/26.
Juan José Ardoy -del 26 al 31/01/26.
Jueza y juez en materia Penal:
Alejandrina Liliana Herrero -del 1 al 15/01/26.
Gustavo Ariel Díaz -del 16 al 31/01/26.
Fiscal Coordinador:
Fernando Lombardi -del 1 al 10/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Eduardo Santo -del 1 al 2/01/26.
Juan Pablo Gile -del 1 al 6/01/26.
María Occhi -del 1 al 9/01/26.
María Jose Labalta -del 6 al 14/01/26.
Denise Caraballo -del 6 al 15/01/26.
Lara Plescia -del 13 al 22/01/26.
María de los Ángeles Becker -del 13 al 22/01/26.
María Albertina Chichi -del 20 al 29/01/26.
Lucia Bourlot -del 20 al 29/01/26.
Eduardo Santo -del 26 al 31/01/26.
Juan Pablo Gile -del 27 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-en materia Penal:
Romina A. Pino -del 1 al 12/01/2026.
Sebastián Arrechea -del 11 al 22/01/2026.
Valeria M. Irel -del 20 al 31/01/2026.
-en materia Civil:
Betiana C. Céparo -del 1 al 15/01/2026
Alejandro J. Bulay -del 16 al 31/01/2026.
-en materia penal de Niños, Niñas y Adolescentes:
Gustavo de Barruel Saint Pons -del 1 al 16/01/2026.
Del 17 al 31/01/2026 subrogan de la siguiente manera: Alejandro Bulay (por personas menores de edad víctimas de abuso y/o lesiones); y; como defensor/a de personas menores de edad en conflicto con la ley penal subrogan Sebastián Arrechea del 17 al 21/01/2026 y Valeria Irel del 22 al 31/01/2026.
Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental – Jurisdicción Uruguay-:
Concepción del Uruguay, Colón, Villaguay y Rosario del Tala:
Federico Martinez -del 1 al 16/01/2026.
Ludmila Euler -del 17 al 31/01/2026.
Equipo técnico REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):
Jurisdicción Concepción del Uruguay:
Equipo Técnico jurisdicción Gualeguaychú subroga del 1 al 15/01/2026
Cecilia Bonnin -del 16 al 31/01/2026.
CONCORDIA
Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
María del Luján Giorgio- del 1 al 5/01/26.
Darío Gustavo Perroud -del 6 al 10/01/26.
Maximiliano Otto Larocca Rees -del 11 al 17/01/26.
Maria Clara Mondragón Pafundi -del 18 al 24/01/26.
Mariano Joaquín Caprarulo -del 25 al 31/01/26
Jueces y jueza en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, General Campos y Estancia Grande:
Julio César Marcogiuseppe -del 1 al 15/01/26.
Flavia Elisa Pasqualini -del 16 al 23/01/26.
Gregorio Martinez -del 24 al 31/01/26.
Jueces en materia Penal:
Edwin Ives Leonardo Bastian -del 1 al 7/01/26.
Mauricio Javier Guerrero -del 8 al 14/01/26.
Maria Gabriela Sero -del 15 al 21/01/26.
Francisco Rafael Ledesma -del 22 al 28/01/26.
Maria Gabriela Sero -del 29 al 30/01/26.
Edwin Ives Leonardo Bastian -el 31/01/26.
Jueces y jueza en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Juan Ignacio Lazzaneo -del 1 al 11/01/26.
Mauricio Javier Guerrero -el 12/01/26.
María Gabriela Sero -del 13 al 14/01/26.
Francisco Rafael Ledesma -del 15 al 24/01/26.
Edwin Ives Leonardo Bastian -del 25 al 30/01/26.
María Gabriela Sero-el 31/01/26.
Jueza y juez de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:
Delfina Valeria Geist -del 1 al 18/01/26.
Rodolfo Guillermo Jauregui -del 19 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Juan Pablo De Giambattista -del 1 al 5/01/26.
Daniela Montangie -del 1 al 7/01/26.
Tomas Tscherning -del 1 al 7/01/26.
Mario Guerrero -del 1 al 11/01/26.
Evelina Espinosa -del 6 al 12/01/26.
Julia Rivoira -del 8 al 14/01/26.
Mario Guerrero -del 8 al 14/01/26.
Mariana Elias -del 12 al 23/01/26.
Mauro Jaume -del 13 al 19/01/26.
José E. Arias -del 15 al 21/01/26.
Macarena Mondragón Pafundi -del 15 al 21/01/26.
Agustina Solé -del 20 al 26/01/26.
Martín Nuñez -del 22 al 28/01/26.
Natalia Conti -del 22 al 28/01/26.
José D. Costa -del 24 al 31/01/26.
Tomas Tscherning -del 29 al 31/01/26.
Daniela Montangie -del 29 al 31/01/26.
Juan Pablo De Giambattista -del 27 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-en materia Penal:
Magdalena Vedoya y Mariano Miño -del 1 al 10/01/26.
Mariano Miño y Eduardo Garay -del 11 al 15/01/26.
Eduardo Garay y Alejandro María Giorgio -del 16 al 20/01/26 .
Alejandro María Giorgio y Joaquín Garaycoechea -del 21 al 31/01/26.
-en materia Civil:
Diego Ponce del 1 al 10/01/26.
Alfredo Russo del 11 al 20/01/26.
Miriam Larocca del 21 al 31/01/26.
-en materia penal de Niños, Niñas y Adolescentes:
José Luis Legarreta del 1 al 05/01/26.
Luciana Cometti del 6 al 15/01/26.
Dario Andrioli del 16 al 31/01/26.
Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental – Jurisdicción Concordia-:
(Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal)
Mariana Carbonell del 1 al 16/01/26.
Agustin Peroni del 17 al 31/01/26.
Equipo técnico REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):
Jurisdicción Concordia:
Maricel Tamaño del 1 al 9/01/26.
Exequiel Ortiz del 1 al 5/01/26 y del 10 al 31/01/26.
Natalia Loggio del 1. al 31/01/26.
María Gabriela Leiva del 20 al 31/01/26.
GUALEGUAY
Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
Darío Ernesto Crespo -del 1 al 15/01/26.
Dardo Oscar Tortul -del 16 al 31/01/26.
Juez y jueza en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Gualeguay y Galarza:
Pablo Mariano Guercovich -del 1 al 15/01/26.
Mónica María Terraza -del 16 al 31/01/26.
Jueza y juez en materia Penal:
Alejandra María Cristina Gomez -del 1 al 20/01/26.
Esteban Sebastián Elal -del 21 al 31/01/26.
Fiscal Coordinador:
Jorge Gamal Taleb -del 1 al 18/01/26
Agentes Fiscales y Fiscales auxiliares:
Ana Paula Elal -del 1 al 15/01/26.
Rodrigo Molina -del 16 al 31/01/26.
Mariangeles Schell -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-en materia Penal:
Agustina Quattrochi del 1/ al 15/01/26.
Gustavo Piquet del 16 al 31/01/26.
-en materia Civil:
Agustina Quattrochi del 1 al 15/01/26.
Gustavo Piquet del 16 al 31/01/26.
GUALEGUAYCHÚ
Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
Arturo Exequiel Dumon -del 1 al 10/01/26.
Mauricio Daniel Derudi -del 11 al 20/01/26.
Tobías José Podesta -del 21 al 31/01/26.
Juez y jueza en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:
Luis Javier Frosch -del 1 al 16/01/26.
Susana María Gabriela Rearden -del 17 al 31/01/26.
Juez y jueza en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 1 al 15/01/26.
Natalia Lorena Céspedes- del 16 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Fernando Ochoa -del 1 al 31/01/26.
Carolina Costa -del 1 al 4/01/26.
Facundo Alvarez -del 1 al 4/01/26.
Natalia Bartolo -del 1 al 10/01/26.
Alejandra Montiel -del 5 al 11/01/26.
Emilce Rivollier -del 11 al 20/01/26.
Eliana Ghiglione -del 12 al 18/01/26.
Lucas Pascual -del 12/01/26 al 18/01/26.
Carolina Costa -del 19 al 27/01/26.
Jorge Gutiérrez -del 21 al 31/01/26.
Alejandra Montiel -del 28 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-en materia Penal:
Pablo Ledesma del 1 al 15/01/26.
Martín Clapier del 16 al 31/01/26.
-en materia Civil:
Pablo Pattini del 1 al 15/01/26.
Ricardo N. Golly del 16 al 31/01/26.
En materia penal de niños, niñas y adolescentes:
Gabriela Urrels del 1/ al 10/01/26.
Del 11 al 31/01/2026 subroga la Defensoría Pública civil de la jurisdicción de Gualeguaychú.
Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental – Jurisdicción Gualeguaychú-:
(Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy y Nogoyá)
Federico Martinez del 1 al 16/01/26.
Ludmila Euler del 17 al 31/01/26.
Equipo técnico REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):
Jurisdicción Gualeguaychú:
Paula Ala del 1 al 16/01/26.
Paola Leites del 16 al 31/01/26.
ISLAS DEL IBICUY (VILLA PARANACITO)
Jueza y juez en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy:
Daniela Edith Zuluaga -del 1 al 15/01/26.
Agustín Adolfo Weimberg -del 16 al 31/01/26.
Fiscales:
Carolina Costa -del 1 al 4/01/26.
Facundo Alvarez -del 1 al 4/01/26.
Fernando Ochoa -del 5 al 11/01/26.
Alejandra Montiel -del 5 al 11/01/26.
Eliana Ghiglione -del 12 al 15/01/26.
Lucas Pascual -del 12 al 15/01/26.
Gastón Popelka -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-multifuero:
Lautaro Boladeres del 1 al 15/01/26.
-en materia Penal:
Martín Clapier del 16 al 31/01/26.
-en materia Civil:
Ricardo Golly del 16 al 31/01/26.
LA PAZ
Jueces y jueza en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de La Paz, Bovril, Alcaraz y Santa Elena:
Ramón Aurelio Lell -del 1 al 11/01/26.
Silvia Alicia Vega -del 12 al 21/01/26.
Raúl Damir Flores -del 22 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Giuliana Giovannini -del 1 al 12/01/26.
Paula Gareis -del 11 al 22/01/26.
Facundo Barbosa -del 20 al 30/01/26.
Giuliana Giovannini -del 30 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
Ezequiel Baldini del 1 al 14/01/26.
Natalia Cabrera 15 al 31/01/26.
Equipo técnico REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):
Jurisdicción La Paz:
Guillermina Zacarías del 3 al 9/01/26.
Equipo Técnico jurisdicción Paraná subroga del 1 al 2/01/26 y del 10 al 31/01/26.
FELICIANO
Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz:
Emir Gabriel Artero -del 1 al 18/01/26.
Carlos Andrés Pellichero -del 19 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y fiscales auxiliares:
Maria soledad Bordoy -del 1 al 15/01/26.
Gisela Muñiz -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
Silvina Claudia Garcia del 11 al 31/01/26.
Subroga Ezequiel Baldini de la jurisdicción La Paz del 1 al 10/01/26.
NOGOYÁ
Jueza y juez en lo Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Nogoyá, Hernández, Aranguren y Lucas González:
María Andrea Cantaberta -del 1 al 15/01/26.
Américo Daniel Luna -del 16 al 31/01/26.
Agentes Fiscales:
Maite Burruchaga -del 1 al 18/01/26.
Fernando René Martínez -del 12 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
María Andrea Cavagna del 1 al 4/01/26 y del 17 al 31/01/26.
Gisela M.J. Mernes del 5 al 16/01/26.
VICTORIA
Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:
Juan Eduardo Lloveras -del 1 al 11/01/26.
Luis Francisco Márquez Chada -del 12 al 20/01/26.
José Alejandro Calleja -del 21 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Iván Yedro -del 1 al 16/01/26.
Martín Vechetti -del 1 al 16/01/26.
Eduardo Guaita -del 17 al 31/01/26.
Flavia Villanueva -del 17 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
María Natalia Smaldone del 1 al 16/01/26.
María Emilia Terraza del 17 al 31/01/26.
Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental -Victoria y Diamante:
Ana Valencia del 1 al 02/01/26 y del 17 al 31/01/26.
Subrogan los días restantes: Marta Taleb, María José Butus y Carina Galizzi.
VILLAGUAY
Juezas y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Villaguay, Villa Clara y Villa Gobernador Domínguez:
Nadia Paola Benedetti -del 1 al 11/01/26.
Santiago César Petit -del 12 al 21/01/26.
Fátima Anahí Polizzi -del 22 al 31/01/26.
Agentes Fiscales:
Sergio Salisky -del 1 al 12/01/26.
Mauro R. Quirolo -del 13 al 21/01/26.
Virginia Dropsi -del 22 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
María Victoria Federik del 1 al 18/01/26.
Luciana Parravicini del 19 al 31/01/26.
Equipo técnico REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):
Jurisdicción Villaguay:
Equipo Técnico jurisdicción Paraná subroga del 1 al 4/01/26.
Ana Laura Mercurio del 5/01/2026 al 31/01/26.
ROSARIO DEL TALA
Jueces y jueza en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla:
Paulo Humberto Tamaño -del 1 al 11/01/26.
Silvina Graciela Cabrera -del 12 al 21/01/26.
Octavio Valentín Vergara -del 22 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Laila Taleb -del 1 al 15/01/26.
Emilce P. Reynoso -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
Débora Vanesa Cosatti del 1 al 15/01/26.
Gustavo Goyeneche del 16 al 31/01/26.
DIAMANTE
Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Diamante, General Ramírez y Villa Libertador San Martín:
Jorge Alberto Barbagelata Xavier -del 1 al 15/01/26.
Manuel Alejandro Re -del 16 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Gilberto D. Robledo -del 1 al 16/01/26.
Romina Vanesa Blasich -del 17 al 18/01/26.
Micaela Calgaro -del 19 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
María Agostina Favotti del 1 al 15/01/26.
Ana Laura Pedemonte del 16 al 31/01/26.
FEDERACIÓN
Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:
Sergio Rubén Rondoni Caffa -del 1 al 15/01/26.
Juan Ángel Fornerón -del 16 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Luciana Musuliotis -del 1 al 17/01/26.
María J. Penon Busaniche -del 18 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
Juan José María Giorgio del 1 al 11/01/26.
Del 12 al 31/01/26 subroga la jurisdicción de Concordia.
COLÓN
Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Colón, Villa Elisa, San José y Ubajay:
Arieto Alejandro Ottogalli -del 1 al 11/01/26.
Sebastián Manuel Gianello -del 12 al 21/01/26.
Dante Abel Command -del 22 al 31/01/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Alejandro Perroud -del 1 al 5/01/26.
Juan Sebastián Blanc – del 1 al 13/01/26.
María Noelia Batto -del 11 al 19/01/26.
Micaela Di Pretoro -del 18 al 26/01/26.
Alejandro Perroud -del 26 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
Nancy Villagra del 1 al 15/01/26
Abril Otegui del 16 al 31/01/26.
SAN SALVADOR
Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral, Familia y de Paz:
Ricardo Agustín Larocca -del 1 al 15/01/26.
Celina Teresita Salina Rey -del 16 al 31/01/26.
Agentes Fiscales:
Camila Barhich -del 1 al 15/01/26.
Fernando Mendez -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
-en materia penal:
Magdalena Vedoya y Mariano Miño del 1 al 10/01/26.
Mariano Miño y Eduardo Garay del 11 al 15/01/26.
-en materia civil:
Diego Ponce del 1 al 10/01/26.
Alfredo Russo del 11 al 15/01/26.
-en materia Penal de NNyA:
José Luis Legarreta del 1 al 5/01/26.
Luciana Cometti del 6 al 15/01/26.
-multifuero:
María Rosa Corsini del 16 al 31/01/26
FEDERAL
Juezas y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Federal y Sauce de Luna:
María Soledad Villalonga -del 1 al 10/01/26.
Susana Griselda Irunzun -del 11 al 20/01/26.
Omar Javier Ovando -del 21 al 31/01/26.
Agentes Fiscales:
Martín Irurueta -del 1 al 15/01/26.
Eugenia Molina -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
María del Carmen Molares del 1 al 16/01/26.
José Mandil del 17 al 31/01/26.
CHAJARÍ
Jueces y jueza en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Chajarí y San Jaime de la Frontera:
José Manuel Lena -del 1 al 8/01/26.
Darío Guillermo Mautone -del 9 al 16/01/26.
Mariano Luis Velasco -del 17 al 24/01/26.
Griselda Mabel Moscatelli -del 25 al 31/01/26.
Agentes Fiscales:
Matías Arguello De La Vega -del 1 al 15/01/26.
Carolina Ezpeleta -del 10 al 24/01/26.
María Dalia Verdura Pons -del 16 al 31/01/26.
Defensorías Públicas:
Pedro Frontán Canteros del 1 al 16/01/26.
Guillermo Nuñez del 17 al 31/01/26.