Afirmó que “lo bueno se comparte” y mostró su rutina de ejercicios

Luisana Lopilato suele compartir su día a día en las redes sociales. Además de publicar fotos de su familia y promocionar sus nuevos trabajos, la actriz también muestra la importancia de llevar una vida saludable y postea recetas nutritivas y la actividad física que hace diariamente.

En las últimas horas, la artista subió un video en su cuenta oficial de Instagram para mostrarles a sus seguidores la rutina que hace en el gimnasio de su casa.

“Porque lo bueno se comparte, acá va un entrenamiento que me gusta hacer cuando no me pongo excusas”, escribió en el video que generó furor.

Cómo es la rutina de Luisana Lopilato en el gimnasio

4-5 series / 10-12 repeticiones de cada ejercicio

Sentadillas en caja

Peso muerto rumano (RDL) hacia sentadilla sumo

Sentadilla tipo maleta con elevación de talones

Zancada hacia adelante con peso sobre la cabeza seguida de zancada inversa

Sentadilla sube/baja con salto

La grabación en donde Luisana mostró cómo realizaba cada uno de los ejercicios se llenó de comentarios de sus fanáticos.

Luisana Lopilato llamó la atención desde la bañera: contó cómo se relaja

Desde una moderna bañera de un baño minimalista, Luisana Lopilato se fotografió en medio de una rutina de inmersión con un traje de baño negro enterizo.

Los detalles

Llevó la cara cubierta con una mascarilla facial y una vincha de toalla en la cabeza, que se usa comúnmente para despejar el pelo de la cara a la hora de hacer este tratamiento de cuidado para la piel que ayuda a mantenerla limpia, hidratada, saludable y evita los efectos del envejecimiento prematuro.

“Momento de relax para mí”, escribió sobre la imagen, y en la siguiente historia de Instagram agregó: “Spa time: Algo que no hago seguido. Pero me doy cuenta cuánto lo necesitaba”.

Entre sus compromisos laborales y la vida familiar junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, buscar el tiempo para un rato de relajación es fundamental en su rutina.

"Me hago un espacio para mí"

Además, en otro posteo en el feed de la red social, se mostró con un conjunto deportivo de corpiño aguamarina y calzas negras. Una vez más, usó la vincha de toalla en la cabeza y mostró cómo se hace su rutina de cuidado facial, con cremas y sérums.

Nuevamente, aprovechó el pie de foto para hablar sobre la importancia de dedicarse un momento a sí misma. “Cuando puedo, me hago un espacio para mí y lo disfruto mucho. Contame vos cómo recargas energías”, les pidió a sus fanáticos.

Los mismos no hicieron más que elogiarla: “Qué sano este contenido”, “Te lo merecés” y “Qué pedazo de mujer” son solo algunos de los cientos de mensajes que le dejaron.