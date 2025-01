Lola Lanata despidió a su papá con un doloroso mensaje: “Te amo mucho”

Lola Lanata despidió públicamente a su papá, Jorge. El adiós a una figura tan significativa en el periodismo argentino dejó una huella profunda en todos los que lo conocieron, especialmente en su familia. Tras el emotivo acto del martes, que congregó a amigos, colegas y seres queridos, comenzó el difícil momento de barajar y dar de nuevo para los allegados. En este contexto, Lola, la menor de las hijas del periodista, acudió a su cuenta de Instagram para compartir una carta que reflejaba sus sentimientos más profundos.

A través de un mensaje cargado de emoción y amor, Lola se dirigió a su papá con palabras que demuestran lo fundamental que fue para ella la figura de Jorge Lanata en su vida.

“Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir”, escribió Lola, visibilizando el amor y la gratitud que sentía por él.

El legado de un padre a través de los recuerdos compartidos

La carta continúa destacando momentos personales que marcaron la relación entre ambos, y en los que se refleja la cercanía y complicidad que compartían. Lola expresó, entre otras cosas, su agradecimiento por las experiencias cotidianas que vivieron juntos.

“Te quería agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste”, señaló, rememorando aquellos pequeños gestos que construyeron un vínculo más allá de los reflectores.

Además, la joven reflexionó sobre el legado de su padre, quien siempre tuvo un enfoque particular sobre la vida. A pesar del dolor por su partida, Lola recordó una enseñanza muy significativa que Jorge le había transmitido en el pasado. “Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y agradezco”, expresó.

Un adiós lleno de amor y promesas

La carta cerró con un gesto profundamente simbólico que tocó el corazón de quienes la leyeron. Lola destacó el amor incondicional que siempre compartió con su padre, a la vez que subrayó la importancia de las conversaciones sinceras y cercanas que tuvieron en los últimos meses de vida de Jorge.

“Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me contestaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mí y me dijiste: 'todo lo que Lola quiera hacer, está bien’”, remarcó.

Para finalizar, Lola hizo una promesa que reflejaba el vínculo eterno que sentía con su padre. “Por último, te prometo que cada vez que vea esa estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi. Para siempre, tu Lunita”, cerró. (Con información de Pronto)