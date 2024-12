Murió Jorge Lanata: la noche en la que instaló la palabra grieta y sus frases más recordadas

Jorge Lanata, quien murió este lunes a los de 64 años, será recordado por su larga trayectoria en los medios de comunicación, pero también por ser quien, hace poco más de 10 años, instaló la famosa palabra “grieta” en la sociedad argentina.

Todo sucedió durante la entrega de los Premios Martín Fierro en 2013. A la ceremonia, que se realizó el 5 de agosto de ese año en el Teatro Colón, asistieron muchas figuras del espectáculo local, entre ellas el famoso conductor.

Aunque la tira Graduados, que se había emitido por la pantalla de Telefe, fue la gran ganadora de la noche, con siete premios, incluido el Martín Fierro de oro, Lanata se llevó toda la atención del evento por el discurso en el que se refirió a “la grieta”.

Al frente de Periodismo para todos (PPT), por aquel entonces Jorge mostraba informes en los que apuntaba contra el gobierno liderado por Cristina Kirchner. También expuso al ex marido de Iliana Calabró, Fabián Rossi, vinculado a la “Ruta del Dinero K”.

Murió Jorge Lanata a los 64 años.

En agosto de 2013, Jorge Lanata recibió tres estatuillas. Al recibir la primera por Mejor labor periodística masculina en TV, sorprendió con su discurso en el mencionó a Cristina Fernández, Amado Boudou, Lázaro Báez, Julio De Vido, Leonardo Fariña, entre otros.

“Mi agradecimiento a Cristina Fernández, a Amado Boudou, a (Alejandro) Vanderbroele, Lázaro Baez, Julio De Vido, (Leonardo) Fariña, (Federico) Elaskar, Hebe (De Bonafini), (Sergio) Schoklender”, lanzó con ironía cuando recibió el premio.

“División irreconciliable”

Tras alzar entre sus manos el segundo Martín Fierro por la terna Mejor programa periodístico de radio, Lanata habló de su amor por la radio.

El día que Lanata habló de la grieta. (captura)

Finalmente, cuando subió a recibir el galardón por Mejor programa periodístico en televisión, aseguró que había “una división irreconciliable en la Argentina”.

“Hay una división irreconciliable en la Argentina y es lo peor que nos pasa. Y va a trascender a este Gobierno. La grieta igual va a permanecer, porque ya no es política, es cultural en sentido extenso”, expuso.

Y sumó: “La grieta ha separado amigos, hermanos, parejas. Esta historia de que quien está en contra es un traidor a la patria. La última vez que pasó fue en los 50 y duró 50 años”.

“Creo que todos somos la Patria. Nadie tiene el copyright de la Patria. Nadie tiene el copyright de la verdad y ojalá alguna vez podamos superar esta grieta”, sentenció ante un auditorio que se dividió entre los aplausos y los abucheos.

El día que Jorge Lanata habló sobre la grieta.

Lanata recordó su discurso sobre "la grieta"

En marzo de 2023, a 10 años de su discurso en el Teatro Colón, Jorge Lanata habló con Ernesto Tenembaum en Radio con vos y aseguró que había que “cerrar la grieta”.

“La palabra surgió en la entrega de los Martin Fierro 2013 y sólo me limité a comentar lo que veía desde el escenario: gente que antes me saludaba y entonces no, yo mismo dejando de saludar a otra gente”, explicó Lanata en la entrevista.

El periodista reflexionó sobre la columna que publicó en el diario Clarín por los 10 años del concepto que definió la división en la sociedad por cuestiones políticas e ideológicas.

“Odio el argumento de la autoridad moral más que nada en el campo de los Derechos Humanos. Que me corran hoy por izquierda porque estoy diciendo que hay que cerrar la grieta, es tonto. Tenés un montón de gente mirando que te dice qué es lo que tenés que hacer”, sumó.

Y señaló: “A mí me toman como el inventor de la grieta y creo que es muy difícil de superarla. Por entonces dije que iba a trascender a los gobiernos y sucedió, pero recordemos que la grieta empezó desde el kirchnerismo”.

“Ella decide dividir y elegir un enemigo que fue el periodismo y así creó una grieta de arriba para abajo, algo que después se replicó, así empezó”, dijo sobre Cristina Kirchner.

Y reconoció que había perdido “muchos amigos” por la famosa grieta. “El dibujante Miguel Rep a quien me gustaría recuperar. También me distancié de Fito Páez y Joaquín Sabina”, relató.

El reconocido periodista falleció a los 64 años.

Murió Jorge Lanata: 10 de sus frases más fuertes y recordadas

Tan hábil como entrevistado como entrevistador, cada nota con el periodista dejaba alguna sentencia para pensar. Algunas de las tantas frases que fue dejando en su paso por el periodismo.

1) “A mí, desde que nací, todo el mundo trata de moldearme. La gente, por ejemplo, quiere que deje de fumar, pero lo que les molesta no es, en realidad, que fume, sino que no les obedezca. El cigarrillo es una excusa. (…) Nos admiran porque no nos dejamos tocar el culo en un mundo tan mierda como la televisión, pero en el fondo nos odian porque estamos ahí, refregándoles en la cara que hay tipos que pueden resistir”. En Lanata: secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y odiado de la Argentina, el libro autobiográfico que escribió Luis Majul.

2) "A Alberto Nisman lo mataron, es obvio. Ojalá se pueda reabrir la causa". A Mirtha Legrand, en su programa televisivo, en agosto de 2016.

3) “Cristina y Alberto parecen chicos de 10 años”. A Viviana Canosa, en julio de 2022, en A24.

4) "No son solo las agresiones, sino la imputación de un delito. Esto me parece más grave, porque una cosa es que te digan que sos un mal periodista, no pasa nada; pero otra muy distinto es que te digan 'ensobrado', porque ahí te están imputando un delito. Así como cuando nosotros imputamos delitos a los políticos tratamos de tener todas las pruebas posibles, el Presidente debería intentar algo similar". Sobre Javier Milei, en su presentación ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en mayo de 2024, cuando habló sobre las agresiones del presidente a la prensa.

5) “No me da miedo la muerte Nunca sentí que me fuese a morir”. A Luis Novaresio, en La Nación +, en julio de 2022.

6) "Cristina tiene que estar presa. Lamento decirlo, pero que sea vicepresidenta es una locura. Pero todos lo aceptamos, la gente la voto, pero no está bien. No podemos poner en la presidencia a una persona que tiene que estar presa y si no lo estuvo hasta hoy es por lentitud de la Justicia o por lo que sea. Me consta. Sabemos que es así. Entonces, todo lo demás, cuando vos me decís si puede ser presidenta, no es por una cuestión política, es que no está bien. En la Argentina, lo bueno tiene que ser bueno y lo malo tiene que ser malo”, A Luis Novaresio, en La Nación +, en julio de 2022.

7) "La verdad es que yo me peleé con todos, Macri incluido. En la radio cuando hablo mal de este Gobierno hay mucha gente que llama para putear, porque nuestra audiencia vota a Macri. Pero no me importa. Ahora, por ejemplo, de las notas que tenemos pautadas para la tele hay algunas que le pegan claramente al Gobierno". A Clarín, en julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

8) "Vos no sabés donde estás y para vos la vida es lo que te está pasando en ese momento, que es un sueño. Eso te hace pensar: ¿Y si esta conversación que estamos teniendo es un sueño? Los sueños cuando yo estaba en terapia intensiva eran vívidos. No era que yo me daba cuenta de que era un sueño. Eso para mí era la vida. Evidentemente no lo era". A Clarín, en septiembre de 2023, sobre sus días en terapia intensiva.

9) "El lugar que yo construí: es desgastante, pero es lindo. Sería una locura irme. Entonces vivo esa contradicción, entre irme o quedarme. Y quiero quedarme, aunque cada vez tenga menos espacios: hoy el 80 por ciento de los medios está manejado por el Gobierno. Telefe está muy influenciado por el Gobierno, Canal 9 es casi del Gobierno, Canal 7 es del Gobierno y América está con el Gobierno... Entonces, ¿a dónde voy?". A La Nación, en enero de 2012, explicando por qué eligió el Grupo Clarín para trabajar.

10) “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”. En su ciclo de Radio Mitre Lanata sin filtro, en septiembre de 2023.

Fuente: (Clarín)