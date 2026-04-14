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Falleció Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Felipe Staiti falleció este lunes luego de atravesar problemas de salud. Tenía 64 años. Tras la partida de Marciano Cantero, el músico asumió el rol de vocalista de la banda.

14 de Abril de 2026
Felipe Staiti
Felipe Staiti

Felipe Staiti falleció este lunes luego de atravesar problemas de salud. Tenía 64 años. Tras la partida de Marciano Cantero, el músico asumió el rol de vocalista de la banda.

Falleció Felipe Staiti, el legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes y un emblema de la música nacional e internacional. El músico estaba internado en el hospital Italiano de Mendoza y según trascendió murió esta tarde por complicaciones de salud.

 

Nacido en Mendoza en 1961, la música no era solo una profesión, sino la "baranda" que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Tras el fallecimiento de su eterno compañero Marciano Cantero en septiembre de 2022 por complicaciones renales, Staiti -único miembro fundador activo- asumió el doble desafío de liderar la banda y convertirse en su vocalista principal.

 

Problemas de salud

Hacia fines de 2024, tras una exitosa gira latinoamericana festejando los 40 años del primer disco de la banda, el músico sufrió una grave crisis de salud. Una infección bacteriana contraída en México, combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

 

"El 31 de diciembre pesaba 50 kilos", confesó Staiti en una entrevista reciente, describiendo el episodio como una "reseteada" física que le hizo perder 15 kilos y afectó incluso su musculatura vocal. Esta situación obligó a la banda a cancelar presentaciones clave en festivales como el Santiago Rocks en Chile y fechas en Colombia y Perú.

Los proyectos que preparaba para 2026

El músico actualmente estaba en proceso de recuperación y con la ayuda de fonoaudiólogos para recuperar su potencia vocal, el guitarrista ya tiene la mirada puesta en el futuro. Entre sus planes más inmediatos destacaba una gira por Estados Unidos junto a los españoles Hombres G durante los meses de junio y julio.

 

La triste noticia de la partida de Felipe Staiti llega pocos días después de que se conociera que "Lamento boliviano”, una de las canciones más icónicas de Los Enanitos Verdes, acababa de cruzar el umbral invisible que separa lo popular de lo mítico al superó las mil millones de reproducciones en Spotify.

 

Con eso hito, el tema se convirtió en la primera canción del rock argentino en alcanzar semejante cifra. Más que un número, es el reconocimiento de que este clásico -popularizado por Enanitos Verdes- no tiene edad, frontera ni techo.

Temas:

Felipe Staiti rock nacional Enanitos Verdes
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