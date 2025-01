Consultaron a Eugenia Tobal sobre el romance entre La China Suárez y Mauro Icardi

Eugenia Tobal se casó con Nicolás Cabré mientras trabajaban juntos en la ficción "Los Únicos". Al poco tiempo la actriz quedó embarazada, pero perdió el bebé, al tiempo que se enteraba que el actor había iniciado un romance con otra de las compañeras de elenco.

Nicolás Cabré comenzó a salir con la China Suárez y, por ese entonces, se la criticó a ella por haberse metido en una pareja. Eugenia Tobal estuvo muy tiste, hasta que pudo recomponerse y hoy es madre de una nena y está en pareja con un hombre que no pertenece al medio artístico.

Eugenia Tobal nunca quiso hablar demasiado del tema, hasta se mantuvo en silencio cuando ocurrió algo similar con Pampita y Benjamín Vicuña. Solo dijo que coincide con todo lo que dijo la modelo y que lamenta por lo que tuvo que pasar.

Sin opinión

Ahora La China sale con Mauro Icardi y una vez más la acusan de haberse metido en una pareja. Por eso desde Puro Show le fueron a consultar sobre la novela del momento.

Pero Eugenia se limitó a hablar sobre su trabajo. "¿Te removió algo lo que está pasando?", le consultaron, pero ella se mantuvo firme: "No voy a hablar de absolutamente nada que no tenga que ver con mi trabajo, así que les mando un beso enorme, yo no tengo nada que hablar, solamente cosas mías y de mi trabajo".

