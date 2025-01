Silvina Escudero volvió a impactar con sus fotos desde diversos ángulos

A sus 41 años, Silvina Escudero sigue demostrando que la moda y el estilo no tienen límites de edad. Esta vez, la bailarina y modelo causó sensación en Punta del Este con un look que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Famosa por su impecable figura y su capacidad para elegir los trajes de baño más llamativos y atrevidos, Escudero volvió a demostrar que es una experta indiscutida a la hora de lucir bikinis ultra XS.

Silvina Escudero bailando en el yate. Instagram

La elección de Punta del Este como destino para sus vacaciones no fue casualidad. La ciudad costera uruguaya se ha convertido en el refugio elegido por muchas celebridades argentinas, y Silvina Escudero no fue la excepción. Junto a su marido y amigos cercanos, la modelo disfrutó de un descanso en uno de los destinos más exclusivos de la región, mientras sus redes sociales se llenaban de postales y videos que documentaban su paso por las playas de la zona. Entre las figuras que también suelen optar por Punta del Este para disfrutar del verano se encuentran Marcelo Tinelli y su familia, Wanda y Zaira Nara, Pampita, Luciana Salazar, entre otras, quienes han hecho de este destino un lugar de encuentro ideal.

Silvina Escudero tomó sol. Instagram

Como siempre, no escatima en mostrar sus looks más atrevidos en su día a día, y esta vez no fue la excepción. La influencer no solo compartió imágenes y videos de sus actividades en el yate, sino que también se encargó de captar la atención con su espectacular figura y su elección de vestimenta, que rápidamente se convirtió en tendencia.

Un look de impacto en un paseo en yate

En las imágenes se la puede ver disfrutando de un paseo en yate, acompañada por su marido y algunos amigos, mientras la brisa marina y las aguas cristalinas de Punta del Este acompañan su imagen. Sin embargo, lo que realmente causó furor en las redes fue su look: Silvina optó por una bikini negra, que resaltó su tonificada figura, y encima de ella lució un vestido tejido en red que le dio un toque moderno y sofisticado a su conjunto.

Silvina Escudero derrochó sensualidad.

Además de su bikini, Silvina Escudero complementó su atuendo con un pañuelo atado en la cabeza. Para darle aún más glamour a su look, se colocó unos anteojos de sol que no solo la protegieron de los rayos solares, sino que también añadieron un toque de misterio y elegancia.

La combinación de estos elementos, junto a su actitud segura y deslumbrante, hizo que la imagen fuera aún más impactante.

Un mensaje claro y lleno de estilo

Acompañando las postales y videos, Silvina escribió un breve pero contundente epígrafe: “Diazo”. Con esta palabra, la influencer no solo destacó la jornada que estaba viviendo, sino que también transmitió la energía positiva y el disfrute de sus vacaciones.

Silvina Escudero. Instagram

Las postales, tomadas desde diversos ángulos, mostraron a Silvina en su máxima expresión, y su figura esbelta y su elección de look causaron miles de reacciones entre sus seguidores.

La publicación acumuló una gran cantidad de “me gusta” y comentarios de admiración, que la reafirmaron como un referente de estilo.