Escándalos del pasado resurgieron tras la muerte de "La Tota" Santillán

La reciente muerte de Daniel "La Tota" Santillán reabrió viejas heridas y escándalos que marcaron su vida y carrera. Entre las voces que se alzaron para recordar al ex conductor de "Pasión de Sábado", destaca la de Fernanda Vives, quien evocó momentos difíciles que vivió junto a Santillán, recordando las sombras que a menudo oscurecían su relación.

Por su parte, Cecilia Oviedo también decidió hablar sobre su vínculo con La Tota en el programa "Intrusos". Allí, apoyó a su colega Fernanda Vives, validando su testimonio y compartiendo su propia experiencia.

“No fui su novia”

La ex vedette hizo hincapié en que, a pesar de haber sido presentada como la novia de Santillán durante el "Bailando", su relación no era lo que parecía: "No fui su novia, había un arreglo. Éramos amigos".

A pesar de haber trabajado juntos durante muchos años, un evento significativo rompió su amistad y condujo a la distancia. La noticia de la muerte de Santillán la impactó profundamente, pero lo que más la sorprendió fue la escasa asistencia al velorio: "A mí lo que me pareció raro fue que no fue mucha gente al velatorio. Obviamente debe ser porque no se portó muy bien con las personas".

Revelaciones sobre su relación y problemas personales

Cecilia continuó explicando cómo su relación con La Tota se construyó en base a un "arreglo" y cómo, a pesar de que en algún momento se portó bien con ella, se distanció debido a problemas financieros. "Me debía plata y sé que tuvo ese tipo de problemas con un montón de personas del medio", reveló.

La ex vedette también se adentró en los problemas de salud que enfrentó Santillán. Confirmó que "él tenía problema de adicción con el alcohol, las drogas, el juego y con las comidas", lo cual agravó su condición de bipolaridad. En cuanto a su comportamiento, Oviedo fue clara: "A veces era un poco agresivo, no decía bien las cosas".

La conversación se tornó más seria al abordar las denuncias de violencia de género que pesaban sobre Santillán. Sol Fiasche, madre de sus hijas más pequeñas, lo había denunciado en 2016, seguida por Fernanda Vives en 2017. Oviedo, al conocer la dinámica interna de la pareja, no dudó en apoyar las denuncias, afirmando: "Fue real lo que pasó con Fernanda".

(Con información de revista Pronto)