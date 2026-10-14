El consumo privado cayó por décimo mes consecutivo y acumula una baja del 1,3% en 2026

El consumo privado en Argentina registró una caída del 1% interanual durante septiembre de 2026, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. Con este resultado, el gasto de los hogares acumuló diez meses consecutivos de retrocesos frente a iguales períodos del año anterior.

El informe, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, indicó que el consumo acumuló una contracción del 1,3% durante los primeros nueve meses del año. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con agosto, el indicador mostró una recuperación mensual del 0,5%.

Desde la institución explicaron que “el crecimiento de septiembre interrumpió las bajas registradas en los dos meses previos, aunque la suba no fue suficiente para recuperar el terreno cedido”. De esta manera, la mejora mensual no logró revertir la tendencia negativa del consumo.

Fuerte retroceso del consumo masivo

El segmento de consumo masivo, que representa aproximadamente el 50% del gasto de los hogares, registró una caída interanual del 3,2% y acumuló una retracción del 3,1% en 2026. Durante los últimos tres meses, el descenso promedio alcanzó el 4%.

Dentro de este rubro, el consumo de carne vacuna retrocedió un 13,2% interanual en agosto y completó 14 meses consecutivos de bajas. En contraste, la carne porcina aumentó un 14,3% interanual y acumuló más de dos años de crecimiento sostenido.

Por otra parte, las ventas de combustibles al público disminuyeron un 3,3% interanual, mientras que la caída acumulada durante el año llegó al 2%.

Turismo y restaurantes también registraron bajas

Los servicios de recreación y turismo experimentaron una contracción interanual del 6,4% en septiembre. En los primeros nueve meses del año acumularon una disminución del 2,2%, con un retroceso promedio del 4,8% durante el último trimestre.

En tanto, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires cayó un 7,1% interanual en agosto y sumó seis meses consecutivos de resultados negativos.

Las ventas reales en patios de comida de centros comerciales también retrocedieron un 1,3% interanual y acumularon una disminución del 5,1% durante 2026.

Bienes durables y semidurables mostraron mejoras

A diferencia de otros sectores, los bienes durables crecieron un 3,2% interanual en septiembre, aunque los patentamientos de automóviles disminuyeron un 12,6%. Las motocicletas, por su parte, registraron un incremento del 7,1%.

Finalmente, los bienes semidurables aumentaron un 4,3% interanual y acumularon una mejora del 2,6% en el año. No obstante, las ventas reales de indumentaria y calzado habían registrado en julio una caída del 1,6% en supermercados y centros comerciales, mientras que las jugueterías retrocedieron un 4,1%.