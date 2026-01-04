Aumentó 55,3% la venta de vehículos nuevos en Entre Ríos durante 2025: modelos y marcas que lideran

Venta de vehículos nuevos. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en Entre Ríos se patentaron 502 vehículos cero kilómetros en diciembre. Ello significó un aumento del 6,6% interanual (471 en diciembre 2024), pero una baja del 34,5% mensual (766 en noviembre 2026).

De todas maneras, la provincia registró en 2025 un aumento en la venta de vehículos nuevos. Se vendieron 15.011 unidades este año contra 9.665 en 2024, lo que significa un salto interanual del 55,3%, consignó el portal Dos Florines. Así, se ubicó octava en el ranking nacional anual.

Tendencia nacional y regional en el mercado de autos

La tendencia es similar a la nacional, contra una base comparativa baja por la recesión 2024. En el país, el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, una suba del 10,3% interanual, pero una baja del 32,3% mensual. El año finalizó con un total de 612.178 unidades, esto es un 47,8% más que el año 2024.

Córdoba se ubicó tercera en el ranking nacional, después de Buenos Aires y CABA. Durante 2025 se patentaron 67.296 unidades, lo que explica un aumento del 59,5% anual (42.183 unidades en 2024), publicó el portal Dos Florines.

Por su parte, Santa Fe quedó cuarta con 56.423 vehículos cero kilómetros vendidos en 2025, un 52,8% de incremento interanual (36.931 unidades en 2024).

Toyota lidera el mercado de autos en Argentina

A nivel de modelos y marcas, la Toyota Hilux fue el vehículo más vendido en Argentina en 2025, con 30.768 unidades comercializadas, seguida por el Toyota Yaris (30.150 unidades) y el Fiat Cronos (29.905 unidades). En cuanto a marcas, Toyota lideró el mercado de autos livianos con 97.081 unidades vendidas, seguida por Volkswagen con 94.436 y Fiat con 74.752.

Este dominio de Toyota en las ventas no solo se reflejó en el ranking nacional, sino también en las cifras de Entre Ríos, donde la marca japonesa mantiene una fuerte presencia en el mercado.