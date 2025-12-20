Inició el Seven del Plumazo en el Club Estudiantes con gran éxito

REDACCIÓN ELONCE
A pesar de las lluvias, arrancó con éxito el tradicional Seven del Plumazo en el Club Estudiantes de Paraná. Equipos de todo el país y de países limítrofes participaron con gran entusiasmo en esta edición 2026 del torneo.
El Seven del Plumazo 2025, que se lleva a cabo en el Club Estudiantes de Paraná, comenzó con algunas complicaciones debido a las inclemencias del clima. Las fuertes lluvias provocaron un retraso en el inicio del torneo y algunos cambios en el fixture. Según comentó el organizador Uranga, "tuvimos algunas inclemencias climáticas, que ya todos lo saben, y tuvimos que retrasar el torneo, hacer unos cambios en el fixture". A pesar de que la lluvia dejó inutilizable una de las canchas de rugby, los equipos tomaron las adaptaciones de manera positiva y con buena onda.
El evento siguió adelante con normalidad gracias a que se respetaron los protocolos de seguridad establecidos por la UAR y la IRB. El torneo de hockey también arrancó sin inconvenientes, y se contó con la participación de todos los equipos. A pesar de las dificultades, Uranga destacó que "la gente se la está tomando con la mejor onda", lo que contribuyó a que todo el evento se desarrolle con tranquilidad.
El Seven del Plumazo 2025 cuenta con tres torneos en paralelo: el rugby tradicional, el rugby XL (para jugadores de mayor peso) y hockey femenino. Un total de 56 equipos están participando, provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Uruguay y Paraguay. "Tenemos el rugby tradicional, que son 24 equipos, el rugby XL, que es el rugby de primeras líneas, y el de hockey femenino que tiene 16 equipos", comentó Uranga.
El torneo de rugby se juega bajo la modalidad de rugby seven, una modalidad más dinámica y atractiva que el tradicional rugby de 15. El seven permite juegos más vistosos, con tiempo reducido y partidos más rápidos. Además, la incorporación del torneo XL le ha dado un toque especial, mostrando destrezas de jugadores acostumbrados a las primeras líneas. Uranga destacó que los equipos que participan provienen de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, y también de Corrientes, Resistencia, y de algunos países limítrofes. "Es un torneo muy federalizado", comentó Uranga, quien añadió que, aunque se trata de una despedida de año para muchos, los equipos se lo toman con mucha seriedad.
El Seven del Plumazo 2025 no solo tiene un impacto deportivo, sino también un gran aporte al turismo en la ciudad de Paraná. Los organizadores del evento se enorgullecen de ser excelentes anfitriones, y esta edición no fue la excepción. Uranga señaló: "Nos parece un gran evento que hace un aporte turístico a la ciudad". Durante el evento, muchos de los participantes aprovechan el fin de semana para disfrutar de los atractivos turísticos de Paraná, lo que incrementa el consumo en alojamientos y otros servicios locales.
El Club Estudiantes tiene instalaciones que Uranga describió como "soñadas". El evento se lleva a cabo en la Zona de la República, conocida como la "Catedral Seven" por la calidad de su infraestructura. Además, el organizador destacó que la ciudad y el club se esfuerzan para que todos los participantes se sientan como en casa, recibiéndolos con calidez y hospitalidad. "Estamos súper orgullosos de lo que hemos logrado", dijo Uranga, resaltando la importancia del evento tanto en lo deportivo como en lo social.