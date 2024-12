Vacaciones en Brasil: cuáles son las vacunas para ingresar al país vecino

Brasil es el país extranjero que más turistas argentinos recibirá en esta temporada. Incluso ya se habla de que podría romperse el récord de 2017 cuando el Ministerio de Turismo brasilero registró un máximo histórico: 2.622.327 de argentinos pasaron sus vacaciones en playas del país limítrofe. Mientras se preparan para días de sol y playa, muchos se preguntan qué vacunas son indispensables para ingresar a Brasil desde Argentina. ¿Hay que colocarse la del dengue? ¿Es imprescindible la de la fiebre amarilla? ¿Y las vacunas contra el Covid?

Mosquito Aedes aegypti. (Archivo)

Con el avance del dengue en toda la región y los brotes que se dieron durante este año tanto en Brasil como en la Argentina, una de las dudas tiene que ver con la vacuna QDenga, que protege contra las complicaciones de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Esta vacuna es producida por un único laboratorio en el mundo, Takeda, que vendió millones de dosis en el país vecino y en Argentina, tanto para las campañas gratuitas estatales como a los privados (farmacias y centros de vacunación de sanatorios).

Lo cierto es que si uno no está dentro de los grupos que priorizó el gobierno no puede colocársela en forma gratuita, y en el sector privado hay faltantes de dosis desde hace varios meses (se deben colocar dos dosis, con 90 días de separación, y si hay que pagarla cuesta cerca de los 100 mil pesos cada una). Aunque la vacuna promete una protección importante contra el dengue, Brasil no la exige para ingresar a su territorio.

Vacuna contra la fiebre amarilla. (Archivo)

Qué pasa con la fiebre amarilla

La fiebre amarilla, también transmitida por el Aedes aegypti, es una enfermedad viral que puede ser grave y que se previene con la vacunación, el uso de repelentes y la ropa adecuada.

En muchas zonas del territorio brasileño la enfermedad circula durante todo el año.

La buena noticia es que hay una vacuna que protege por diez años y es gratuita. Pero no se exige para ingresar a Brasil, sino que se recomienda.

Se necesitan quince días para generar anticuerpos y pueden vacunarse los mayores de dos años. No deben colocarse esta vacuna las personas que tienen problemas inmunológicos, embarazadas y en tratamiento oncológico. Ante la duda es importante hablar con el médico de cabecera.

Lugares para vacunarse

Sin turno previo

Paraná: hospitales San Martín (los miércoles de 8 a 13); Materno Infantil San Roque (los jueves de 8 a 12) y De la Baxada Dra. Teresa Ratto (viernes de 8 a 12).

Gualeguaychú: hospital Centenario (martes y jueves 7 a 14); y Centro de Salud Patico Daneri (jueves de 9 a 15).

Vacuna fiebre amarilla.

Con turno previo

Colón: hospital San Benjamín (de lunes a viernes de 6 a 14).

Concordia: hospital Delicia Concepción Masvernat (de lunes a viernes de 9 a 15), centro de atención primaria Caminal (los miércoles de 10 a 16) y Dirección de Especialidades Médicas (de 10 a 13).

Diamante: hospital San José (de lunes a viernes de 6 a 14).

Chajarí: hospital Santa Rosa.

San José de Feliciano: hospital General Francisco Ramírez.

Gualeguay: hospital San Antonio y Asistencia Pública.

La Paz: hospital 9 de Julio.

Nogoyá: hospital San Blas (los miércoles).

San Salvador: hospital San Miguel (los viernes).

Victoria: hospital Fermín Salaberry.

Villaguay: hospital Santa Rosa (de 7 a 16).

Concepción del Uruguay: Asistencia Pública (los jueves de 7 a 11).