En auto a Brasil: requisitos y recomendaciones para quienes viajan hasta sus playas

A medida que se acerca la temporada de verano, desde Booking.com señalan que entre las búsquedas de alojamientos para las fechas que van entre el 1° de diciembre y el 28 de febrero próximos, Florianópolis rankea al tope de la lista, y le siguen detrás Mar del Plata y Río de Janeiro. Pero a diferencia de la ciudad carioca, Florianópolis es uno de los destinos con una mayor cantidad de viajeros que llegan en auto.

“El promedio para un destino de Florianópolis, o un poco más arriba, son 2000 kilómetros por tramo. Le calculamos entre 10 y 11 tanques de 45 litros en total. En pesos, son $600.000 para todo el viaje”, apuntó @javapez, que tiene varios videos publicados en su perfil con información y tips sobre Brasil para este verano. Para algunos, ese cálculo es una exageración, porque como respondió el usuario Leandro Salazar, “con un motor de 1.3, gasto unos 350.000 pesos, casi la mitad”. Otros, insisten, el promedio está entre cinco y seis tanques, ida y vuelta. En cambio, para Zamudio Dubai, el influencer no exagera. “Yo calculé unos $800.000. Soy de Chaco, tengo una Hilux y voy por Uruguay. Destino Praia dos Ingleses”, respondió.

Para zanjar las diferencias sobre la cantidad “de tanques” que se necesitan para llegar a destino, Java prefiere hablar del precio del combustible. “Está muy parecido el valor en ambos países. Siempre nos resultaba mucho más caro a los argentinos cargar nafta en Brasil, y ahora no es tan así. Hasta te puedo decir que en algunos puntos puede estar muy barato. No hay una diferencia tan drástica como para hacer hincapié en eso. El combustible ronda en los dos países en el mismo precio, unos 1300 pesos el litro”.

En cuanto a los peajes, el costo de ida y vuelta es de 40.000 pesos. El pago se puede hacer en efectivo o con tarjeta de crédito, pero no con Pix.

Patentes provisorias de papel

El problema de la falta de chapas patente en el país no es nuevo, pero durante las últimas semanas se convirtió en uno de los grandes interrogantes de cara a la temporada de verano. “La falta de provisión de placas de identificación y cédulas únicas ha impedido la correcta identificación de los automotores, lo que ha afectado el derecho de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional y ha dificultado el accionar de las autoridades de control de tránsito”, detallaron desde el Ministerio de Justicia.

En ese sentido, el Gobierno oficializó a través de la Disposición 408/2024, una autorización para el egreso a países limítrofes de vehículos que contienen una patente provisoria, siempre y cuando estén acompañadas por la documentación respaldatoria correspondiente. En su artículo 3, la normativa indica que “las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido un dominio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Disposición y cuenten con una Constancia de Asignación de Título (CAT) podrán descargar la “Constancia de Documentación Dominial asignada” a través de los códigos oportunamente otorgados (Registro Seccional, número de trámite y número de control web).

Cédula verde digital y seguro del auto

Otra de las cuestiones que inquietaban a los turistas era la validez de la cédula verde digital para cruzar la frontera, ya que al igual que sucedía con las chapas patentes, la falta de insumos limitó la emisión y provisión de cédulas verdes físicas. A principios del mes pasado, desde el gobierno nacional habían deslizado que estaban “finalizando los detalles de un Convenio Marco que incluye acuerdos con los países vecinos para garantizar la aceptación de la cédula digital en los controles fronterizos”.

Florianópolis, uno de los destinos a los que se llega en auto desde la Argentina

En el blog del viajero frecuente de Sir Chandler también se plantearon las dudas, y muchos usuarios intercambiaban allí datos y experiencias personales. Sin embargo, la resolución al tema se publicó en el Boletín Oficial el 26 de noviembre pasado, donde además quedó detallado el mecanismo para poder habilitar a terceros a conducir un vehículo.

En resumen, con la cédula digital será posible circular fuera del país, pero si el titular del vehículo no viaja —y como la cédula azul en soporte físico ya no es un documento vigente—, ahora la habilitación a terceros se hará de forma remota. Para eso, el propietario del auto debe tramitar el nuevo permiso a través de la aplicación Mi Argentina.

Con respecto al seguro internacional del auto, los expertos aconsejan comunicarse con la compañía contratada y gestionar el comprobante donde figuren los países de cobertura, o países del Mercosur. También, insisten, hay que tener los cristales grabados del auto con los datos de la patente, y la verificación técnica vehicular (VTV) al día. Si bien no es un documento que haya que presentar en la frontera, puede ser requerido en los controles y operativos de tránsito nacionales.

Documentos personales y registro migratorio

Es casi una obviedad el requerimiento del DNI o el pasaporte para cruzar la frontera. Pero no está de más repasar algunos tips cuando se viaja con menores de edad. Si no están presentes uno o ambas personas que compartan la patria potestad, es necesario un permiso para salir del país, que debe ser gestionado ante escribano público. También es necesario —en caso de viajar con los padres pero cuando en el DNI del menor no figuran los nombres de los progenitores—, llevar las partidas de nacimiento de cada hijo.

Nuevo complejo fronterizo en Paso de los Libres

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, “es obligación para todo viajero completar el registro migratorio de entrada y salida de Brasil, cumplir con el período de estadía otorgado y demás medidas establecidas por la ley migratoria brasileña”.

Desde la cuenta de Instagram @losrodriguez360, una familia que dio la vuelta al mundo y comparte tips y experiencias de viaje, compartieron algunos consejos para el verano 2025. Y recordaron: “Si vas en auto, podés acelerar tus trámites migratorios completando de antemano un formulario que vas a encontrar en este link https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile/ —dice la pareja conformada por Silvy y Sergio—. Cuando completás el formulario, te va a generar un código QR que podés imprimir o llevar en tu celular para presentar en los controles brasileños junto con los documentos”.

Cruce fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana

De acuerdo con las experiencias de los turistas, el camino más elegido es el cruce de Pasos de los Libres-Uruguyana. “Si vas a Brasil este año tenés que saber que ya está habilitado (desde febrero 2024) el nuevo cruce fronterizo entre Paso de los Libres y Uruguayana —compartió @javapez hace algunas semanas—. Ya no tenés que bajarte del auto para hacer la fila como antes. Ahora, directamente, vas a presentar toda la documentación desde el coche”.

Luego, agrega: “El nuevo centro cuenta con varios puestos y esto va a agilizar considerablemente los tiempos para cruzar el puente. Eso sí, siempre recordá que una vez que lo cruzás, tenés que bajarte del lado brasilero para hacer migraciones. Y, lamentablemente, el puente sigue en muy mal estado, como en los últimos años”. (fuente: La Nación)