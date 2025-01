Tenía dos hijas y su pasión eran las jineteadas: murió al zambullirse en el río y golpearse la cabeza

Turista murió en Córdoba. La tragedia ha golpeado fuertemente al pequeño pueblo rural de De Bary, en la provincia de Buenos Aires, tras el fallecimiento de Emiliano Ustari, conocido en su entorno como "El Paisa".

El joven de 32 años perdió la vida este lunes mientras disfrutaba de sus primeras vacaciones en Cuesta Blanca, una localidad del Valle de Punilla, en Córdoba.

Según informaron testigos, Emiliano se lanzó desde una torre de piedra de ocho metros de altura en el río San Antonio, pero sufrió un golpe fatal en la cabeza al impactar contra una piedra sumergida.

"Si me iré, me iré jineteando", solía decir Emiliano en sus momentos de diversión, inmortalizando esta frase en un posteo de Facebook mientras domaba a un caballo, su gran pasión. "El Paisa", como lo conocían sus amigos y familiares, se encontraba en la zona de la Bajada del Ruiseñor, junto a una amiga de 40 años y su hija pequeña de cinco. Nadie imaginaba que esas vacaciones, tan esperadas, terminarían de la forma más trágica. El impacto contra la piedra dejó a Emiliano gravemente herido, y a pesar de los esfuerzos de los presentes por reanimarlo, no sobrevivió.

La torre de piedra en Cuesta Blanca de donde se lanzó la víctima. (Clarín)

Un hombre de campo y música

Emiliano Ustari nació en América, al oeste de la provincia de Buenos Aires, en una familia profundamente vinculada al campo. Su padre, peón rural, le transmitió el amor por la tierra, y su afición por la música folklórica era bien conocida entre sus allegados. Además de trabajar en la cosecha y con la hacienda, también disfrutaba de las peñas y los encuentros familiares, donde cantaba y tocaba la guitarra, tal como lo hacía su padre.

“El Paisa” Emiliano Ustari. Redes sociales

"El Paisa" residía en De Bary, un pequeño paraje rural de unos 170 habitantes, ubicado a 14 kilómetros de Pellegrini, que se considera el "último pueblo" de Buenos Aires antes de ingresar a La Pampa.

De esta localidad, Emiliano era un miembro querido, conocido por su entusiasmo y su alegría. Aunque su vida no estaba marcada por largos períodos en un mismo lugar, su trabajo en distintas estancias le permitió conocer otras ciudades, como Catriló, en La Pampa, donde también vivió por un tiempo.

“El Paisa” Emiliano Ustari. Redes sociales

Una despedida que conmociona

El lunes 8 de enero, la comunidad de De Bary, así como muchos otros lugares donde Emiliano había dejado su huella, se sumieron en el dolor por su repentina partida. La noticia de su muerte también generó una gran repercusión en las redes sociales, donde amigos y conocidos compartieron su pesar.

Desde la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Pellegrini, donde Emiliano había sido alumno, también se hicieron eco de la tragedia: "La comunidad educativa de la EESA N° 1 lamenta el fallecimiento del ex alumno Emiliano Ustari. En estos momentos difíciles, queremos expresar nuestras sinceras condolencias a su familia y seres queridos", expresaron en un comunicado.

Su fallecimiento se convirtió en la cuarta víctima fatal de esta temporada de verano en la provincia de Córdoba, entre personas que perdieron la vida por golpes o ahogamientos en ríos y arroyos. Ante este panorama, las autoridades locales reforzaron las advertencias a los turistas sobre los riesgos que presentan las corrientes de agua en las zonas naturales. En este sentido, se instó a no lanzarse de cabeza en lugares desconocidos y a seguir siempre las recomendaciones de los guardavidas, debido a la posibilidad de que las corrientes cambien de forma dinámica el fondo de los ríos.