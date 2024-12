Maratón acuática Villa Urquiza- Paraná: "Es una fiesta", expresaron

Ya está todo listo para una nueva edición de la maratón acuática Villa Urquiza-Paraná. Este año, contará con una participación récord de 103 nadadores que recorrerán 21 kilómetros.

La maratón también tiene un componente emocional muy fuerte, ya que lleva el nombre de Jorge Dalotto, un nadador y formador de atletas muy querido.

La largada está prevista para las 15. Se estima que los nadadores arribarán al balneario municipal de Paraná alrededor de las 17:30, en lo que será un gran cierre para una jornada que promete ser histórica.

Elonce realizará una transmisión especial de toda la carrera, con equipos desde el agua llevando a cabo todas las novedades de la competencia y acompañando a los colosos de las aguas abiertas hasta la llegada y la posterior premiación.

Cabe recordar que a la edición 2023 la ganó el santacruceño Matías Díaz. Entre las mujeres, la ganadora fue la barilochense Mayte Puca.

Una competencia con mucha expectativa

Gran cantidad de familias se acercaron a la Ermita de la Virgen del Camino Costero, ubicada en Costanera de Los Zorzales, ya que desde ese lugar se dará inicio a la competencia de aguas abiertas.

Según pudo registrar Elonce, en ese sitio se preparan las lanchas que acompañarán a los deportistas durante el recorrido.

“Para Villa Urquiza es una gran fiesta. Es un evento que se espera todo el año. Hoy es una jornada ventosa, no sé si ayudará mucho a los nadadores”, remarcó un remero en diálogo con Elonce.

Horario, también remero, dijo que “el río hoy está un poquito picado, pero lo vamos a atravesar igual. No ayuda mucho a quienes vamos en bote y tampoco al nadador, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que salga todo bien”.

Consideró que si continúa el viento “la parte más complicada va a ser el cruce con la Isla Bonita. Va a ser la parte brava, porque vamos a ir en contra de la corriente. Hay que tratar de hacer las cosas bien para no golpear a los nadadores. La canoa siempre se va para el lado de los nadadores. Llegando a las torres va a ser mejor porque cubre la barranca. Después será todo una fiesta”.

Comentó que los remeros salieron de Paraná a las 8 de la mañana, en el marco de una gran caravana de lanchas.

La palabra de los nadadores

Oscar Fadil, nadador, contó a Elonce que “me gusta hacer esta maratón, es la octava vez consecutiva que la voy a hacer. Con ciertos nervios ando, porque es difícil, pero estoy feliz. Haberla hecho antes da cierta tranquilidad, pero de todos modos el río está lento. Habitualmente nado aguas arriba hacia Villa Urquiza. Está lento, eso genera un cierto estrés, pero hay que ser consciente de que hay que salir muy tranquilo”.

Comentó que “soy de Paraná, represento al Club Atlético Estudiantes. Nado pecho y hago únicamente ese estilo, la hago enteramente con pecho. Es lo que me diferencia del resto, pero no es una elección, es lo que sé hacer, lo que me sale. Me gusta el agua, nadar. Por mi trabajo no entreno lo suficiente y eso me genera algo de preocupación. Me alcanza igual para hacerla”.

“Hoy tengo 60 años, comencé a nadar a los 44 años. Nadar me cambió la vida, el deporte. Donde estemos y con quien estemos nos hace. El deporte a mí me cambió muchas cosas, la forma de pensar, con quién te vinculás, la alimentación, la valorización de uno mismo, de la calidad de vida. Te da temple para muchas cosas”.

Gabriel Agustín Podversich, por su parte, indicó que “es la primera Villa Urquiza-Paraná que voy a nadar. Estoy con mucha expectativa, ansiedad de largar y correr. Hay bastante viento y va a estar picado el río. Es un desafío, el primer objetivo es llegar”.

“Hace mucho tiempo que hago deportes abiertos en conjunto y ahora me he volcado por los cerrados. Tengo 30 años. Entrené en Rowing”, remarcó.

Destacó que “el primer objetivo es llegar y el segundo es meter la carrera en menos de tres horas. Todo dependerá del viento, de cómo me sienta. La idea es regular al principio y guardar un poco para el final, así puedo llegar. Tengo un equipo de lujo que me acompaña. Me acompaña mi hermano, mi primo que es nadador y un amigo guardavidas”.