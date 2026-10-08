Retiraron a dos perros de la vía pública por presunto maltrato animal y quedaron bajo resguardo municipal

Dos animales fueron rescatados de inmediaciones de Castelli y 25 de Mayo

Dos perros fueron retirados de su lugar habitual tras una intervención policial en la zona de Castelli y 25 de Mayo de Paraná. Un veterinario constató condiciones inadecuadas de cuidado y recomendó que los animales no fueran restituidos a su propietario.

Según se informó, los perros permanecían habitualmente en la vía pública y presentaban signos compatibles con una alimentación y cuidados deficientes. Ante esta situación, se dio intervención al veterinario policial para evaluar su estado de salud.

Tras examinar a los animales, el profesional constató condiciones inadecuadas de cuidado y recomendó retirarlos del lugar y no devolverlos a su propietario.

En ese contexto, el responsable entregó voluntariamente a los dos perros, que fueron trasladados a la Veterinaria Municipal, donde quedaron bajo resguardo y recibirán la atención correspondiente.

De las actuaciones tomó conocimiento la fiscal interviniente, doctora Natalia Conti, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.