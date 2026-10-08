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Retiraron a dos perros de la vía pública por presunto maltrato animal y quedaron bajo resguardo municipal

Los animales estaban en la zona de Castelli y 25 de Mayo. El veterinario constató signos compatibles con alimentación y cuidados deficientes. No serán devueltos a sus propietarios.

8 de Octubre de 2026
Dos animales fueron rescatados de inmediaciones de Castelli y 25 de Mayo
Dos animales fueron rescatados de inmediaciones de Castelli y 25 de Mayo

Los animales estaban en la zona de Castelli y 25 de Mayo. El veterinario constató signos compatibles con alimentación y cuidados deficientes. No serán devueltos a sus propietarios.

Dos perros fueron retirados de su lugar habitual tras una intervención policial en la zona de Castelli y 25 de Mayo de Paraná. Un veterinario constató condiciones inadecuadas de cuidado y recomendó que los animales no fueran restituidos a su propietario.

 

Según se informó, los perros permanecían habitualmente en la vía pública y presentaban signos compatibles con una alimentación y cuidados deficientes. Ante esta situación, se dio intervención al veterinario policial para evaluar su estado de salud.

 

Tras examinar a los animales, el profesional constató condiciones inadecuadas de cuidado y recomendó retirarlos del lugar y no devolverlos a su propietario.

 

En ese contexto, el responsable entregó voluntariamente a los dos perros, que fueron trasladados a la Veterinaria Municipal, donde quedaron bajo resguardo y recibirán la atención correspondiente.

De las actuaciones tomó conocimiento la fiscal interviniente, doctora Natalia Conti, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Temas:

maltrato animal rescate de perros
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