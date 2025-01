Quini 6 de $2.717 millones: cuánto recibirá el ganador, el cartel en el local y lo que dijo la agenciera

Un ganador se adjudicó uno de los impresionantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó este miércoles por la noche en Lotería de Santa Fe, dio cuenta Elonce. El afortunado apostador acertó los seis números que salieron en la modalidad La Revancha y se adjudicó el enorme pozo de más de $2.717.616.000.

Los números que acertó el apostador, para convertirse en multimillonario fueron: 22-16-18-13-12-24. Según anunció la Lotería de Santa Fe a Elonce, la boleta ganadora se jugó en la localidad de Dolores, Provincia de Buenos Aires.

Los números sorteados en La Revancha.

“A revisar sus boletas”

La boleta ganadora se jugó en la agencia "El Trébol" de la localidad bonaerense de Dolores. En el local de la agencia, ubicado en la esquina de las calles Rivadavia y Belgrano, llamó la atención un cartel dedicado a los apostadores: “A revisar sus boletas, hay un millonario con el Quini 6”.

La agenciera hizo declaraciones este jueves y contó que la llamaron para contarle sobre el multimillonario premio. “Yo no miro los números, solo miro cuando vengo al otro día a la agencia, pero anoche me llamaron por teléfono y ahí me enteré que la boleta se había vendido en mi agencia”, contó Yésica, la vendedora de la boleta ganadora.

La agencia donde se vendió el premio y el cartel.

Clientes ocasionales

La agenciera afirmó que anoche, no pudo dormir anoche y hoy, ve a los vecinos entusiasmados. Sin embargo, no tiene información sobre el ganador. “No sabemos datos hasta que no aparezca. Sería mejor que pase por la agencia, de esa manera, pedimos el turno en la oficina de la Lotería de la Provincia y va directo con los papeles el día que le den turno”, explicó la mujer.

"Todos me preguntan si sé quién es y cuánta plata le va a quedar", dijo la agenciera sobre el nuevo millonario, al tiempo que expresó que no sabe quién es el ganador Según explicó, “hay muy pocos clientes habituales, la mayoría suele ser gente que apuesta al pasar por el lugar”, dijo.

Yésica vendió la boleta ganadora del Quini 6.

Cuánto recibirá tras descuentos por impuestos

De acuerdo con la Ley 20.630, que regula los impuestos sobre juegos de azar en Argentina, los premios de este tipo están sujetos a una deducción significativa. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la ARCA, aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total del premio.

En este caso, el cálculo para determinar el monto que deberá abonar el ganador en concepto de impuestos se realiza en dos etapas:

-Se calcula el 90% del premio: $2.445.854.400

-Sobre esa base imponible, se aplica el 31% de impuesto: $758.214.864

Esto implica que el ganador deberá entregar $758.214.864 al fisco. Finalmente, el monto neto que recibirá el apostador será de $1.959.401.136, después de cumplir con las disposiciones fiscales.

El juego de la Lotería de Santa Fe.

Próximo sorteo

Después de 10 días sin ganadores en los pozos importantes, el Quini 6 de anoche arrojó dos ganadores. El otro se dio en la modalidad "Siempre Sale". En este segundo caso, la fortuna dijo presente en la localidad de Villa Rumipal, provincia de Córdoba. Así, se llevará, sin los descuentos, un premio de más de $146 millones. Los números favorecidos en este caso fueron el 05 - 07 - 18 - 24 - 35 - 43.

Por su parte, los pozos de las modalidades “Tradicional” (00 - 18 - 22 - 29 - 35 – 39) y “La Segunda” (26 - 29 - 30 - 32 - 34 – 40) quedaron vacantes. Los pozos estimados individuales para el sorteo del próximo domingo son:

Tradicional Primer Sorteo: $ 450.000.000

La Segunda: $ 1.250.000.000

Revancha: $ 350.000.000

Siempre Sale: $ 165.000.000

Extra: $ 85.000.000

Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 2.300.000.000

Apuestas Estimadas: 1.450.000