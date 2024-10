Quedó en libertad el camionero que atropelló y mató a un niño

La fiscal de la Unidad de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos de Rosario, Mariana Prunotto, anunció este viernes su intención de apelar la resolución judicial que permitió la liberación de un camionero imputado por el homicidio culposo del niño Nathanel Reynoso. El menor fue atropellado el 1º de octubre cuando se encontraba con su madre en una moto en Circunvalación y Ovidio Lagos.

Detalles del caso

Roberto M. enfrenta cargos por homicidio culposo, pero el juez de Primera Instancia, Carlos Leiva, decidió otorgarle la excarcelación, permitiendo que transite en libertad, aunque con ciertas restricciones, mientras se desarrolla el juicio. En declaraciones posteriores a la audiencia de imputación, Prunotto enfatizó: “Nosotros solicitamos que quede en prisión preventiva, porque entendíamos que se dio a la fuga”.

La fiscal también destacó que “como fiscalía se debe probar que (el camionero) se fugó y que era consciente, al momento del hecho, de fugarse”. Además, mencionó la importancia de trabajar con los testimonios y las pruebas para demostrar la culpabilidad del imputado.

Reacciones de la familia de Nathanael

La decisión del juez provocó una fuerte reacción en los familiares de Nathanael, quienes expresaron su dolor y rabia al enterarse de que el conductor quedaba en libertad. A las afueras del Centro de Justicia Penal, los allegados pidieron justicia entre gritos y aplausos, con Facundo Reynoso, padre del niño, afirmando: “Es un asesino y la policía lo cubre”.

Con lágrimas en los ojos, Facundo buscó respuestas ante la situación y expresó: “Es una vergüenza”. A pesar de su descontento, el padre del niño se mostró confiado en que la justicia hará su trabajo y anunció que apelarán la decisión judicial el próximo lunes. Su dolor era palpable cuando recordó a Nathanael: “Era todo para mí. Tenía 9 años, toda una vida. Me cortaron las piernas. Yo no doy más y no sé cómo voy a salir”. (La Capital)