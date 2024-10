Buscan a camionero que se dio a la fuga tras chocar y matar a un nene

Buscan a camionero que se dio a la fuga. El pasado martes al mediodía, un camión atropelló a una motocicleta en la que viajaban una mujer y su hijo de nueve años en la calle Ovidio Lagos, cerca de la intersección con la avenida Circunvalación, en la ciudad de Rosario.

Natanael, el niño que iba en el rodado, falleció ese mismo día en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El camionero no detuvo la marcha y huyó del lugar tras el impacto. Ante esta situación, la familia de la víctima busca testigos que puedan ayudar a identificar al responsable

Facundo y Graciela, los padres de Natanael, están decididos a lograr justicia por la muerte de su hijo y localizar al conductor del camión. “Alguien debió verlo; necesitamos saber la matrícula y el color del vehículo”, afirmó Facundo a El Tres.

Con una voz cargada de emoción, el padre pidió: “Si el camionero está escuchando, si tiene hijos, por favor, que se entregue. Ha dejado a una familia destrozada”.

Rosario 3

Facundo también mencionó que las cámaras de seguridad de la zona ofrecen poca información, por lo que es crucial contar con el testimonio de quienes estaban presentes en el momento del accidente, ocurrido el 1 de octubre.

Graciela recordó cómo ocurrió el siniestro: “Sentí el impacto de costado, me tiró de la moto y caí hacia adelante. Natanael llevaba el casco, pero al levantarme, vi que no se movía. Comencé a gritar pidiendo ayuda y un patrullero me llevó al Heca”.

“Queremos justicia, esto no puede quedar impune”, concluyeron.

Ante cualquier información, desde Fiscalía piden comunicarse al email mprunotto@mpa.santafe.gov.ar; vía redes sociales de la Fiscalía o presentarse en la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, de Virasoro 1192. (Rosario 3)