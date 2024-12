Patricio Fontanet tocó en el Obelisco, al conmemorarse 20 años de la tragedia de Cromañón

El ex líder de Callejeros, Patricio Fontanet, tocó en el 20 aniversario de la tragedia de Cromañón con su banda, Don Osvaldo, al pie del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Además de este acto, hubo otras actividades para recordar la tragedia en el santuario de las víctimas y en Plaza de Mayo.

Durante su presentación, frente a cientos de fanáticos, Fontanet lanzó un mensaje contundente: “No hay un político que haya sido mirado en esta causa. De hecho los siguieron poniendo en listas y hasta hubo gente que se presentó para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos los estigmatizados, los malos, los negros, los grasas. Tengamos cuidado, no le demos de comer más a esta gente”, pidió en medio del show.

Antes de seguir cantando, concluyó: “Lejos de tener memoria han negociado la sangre”.

El evento fue llevado adelante por No Nos Cuenten Cromañón, organización de sobrevivientes y familiares de víctimas. La jornada llevó el lema de “En Honor a la Verdad”, y se desarrolló desde las 17 en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

A la misma hora, en Plaza de Mayo, hubo una misa, se leyó un documento y se hizo una suelta de zapatillas. Desde allí los presentes marcharon al santuario, ubicado en la calle Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Avenida Pueyrredón. Ahí se llevó a cabo el acto central de la jornada.

Una vez que finalizó el show de Don Osvaldo, Fontanet volvió a expresarse sobre la masacre que aquel 30 de diciembre de 2004 dejó 194 muertos y 1.432 heridos: “Hace veinte años me dijeron que si me volvía a subir a un escenario me iban a pegar un tiro. Y me iban a poner en una bolsa negra. Muchísimas gracias a los políticos, a los jueces, a los periodistas, por haber hecho tantas maldades. Gracias a sus maldades sigo pensando cómo contestarles con dignidad e integridad”, cerró.

El 30 de diciembre del 2004 la Argentina no durmió. Las noticias que llegaban de un incendio en el boliche República de Cromañón, donde el cada vez más consolidado grupo Callejeros cerraba el año con su tercera fecha consecutiva -tocaron también el 28 y 29- para presentar su disco Rocanroles Sin Destino, paralizó los hogares de la ciudad de Buenos Aires, pero el horror y el desconcierto se esparció a medida que pasaban las horas y la tragedia se profundizaba.

Irregularidades, negligencia, descuidos, corrupción y una cultura del rock que a partir de ese día cambió para siempre fueron un cocktail mortal para las casi 4 mil personas que esa noche estaban en un lugar habilitado para menos de dos mil.