Operativo contra la pornografía infantil: algunos detenidos eran padres de los niños víctimas

El miércoles de esta semana se realizó un importante operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que logró desmantelar una de las redes de abuso y distribución de material pornográfico infantil más grandes de la región.

En total se realizaron 1114 allanamientos en 65 localidades bonaerenses, con el saldo de 112 imputados, 21 detenidos y 70 menores rescatados.

En diálogo con Elonce, Verónica Toller, periodista y Directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, dio detalles de los procedimientos ya que estuvo presente en algunos de ellos.

Sobre los menores que fueron rescatados, explicó que “algunos son catalogados como víctimas de trata de personas para explotación sexual en la modalidad de producción de imágenes de abuso, otros que son catalogados como víctima de abuso sexual y otros que estaban conviviendo con los que producen pornografía, la distribuyen y consumen. Incluso algunos padres eran productores”.

Parte de lo secuestrado en los allanamientos

La operación, denominada “Operación Protección de las Infancias IV”, representa el cuarto gran despliegue de estas características en la provincia, y fue impulsada por una exhaustiva investigación que duró más de dos meses y que involucró a más de 20 fiscalías especializadas en delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Los allanamientos se realizaron en diversos puntos del conurbano y el interior bonaerense, así como en la provincia de Tucumán, en una operación que abarcó desde Mar del Tuyú hasta San Nicolás, pasando por ciudades como Quilmes, La Plata, Junín, Bahía Blanca y Trenque Lauquen, entre otras.

Toller mencionó que todo el material hallado, que es importante en cuanto a cantidad, se distribuía a todo el país y países limítrofes.

"Un crimen grave"

Además remarcó que “el solo hecho de tener imágenes de pornografía infantil en el celular es un delito, un crimen grave. Muchos dicen me lo mandó el tonto de mi amigo y las tengo, pero no es así. Si alguien te lo manda no es tonto, es un delincuente y si vos lo estás recibiendo y viendo sos un criminal. La ley argentina castiga con penas graves el tener imágenes de pornografía infantil y consumirlas, porque implica todo un negocio donde un niño jamás va a aceptar ser actor o ser fotografiado en este tipo de producción”.

“Para producir las imágenes de pornografía infantil, a los niños los desnudan, los violan, manosean, golpean, torturan diariamente, por eso es un delito grave y va preso el que lo tiene en su celular”, afirmó.

Los menores que fueron rescatados quedaron a resguardo de la justicia y algunos de los detenidos eran sus padres o tenían alguna relación familiar. Además están siendo atendidos por profesionales para atender su situación médica y psicológica.

Dibujos en las paredes

Por otra parte, Toller contó que cuando se hacía el allanamiento, observaron dibujos en las paredes “y se me empezó a retorcer el estómago”. Y destacó el de unas manitos con pintura roja. También había figuras de hombres grandes con caras enojadas que en el pecho tenían dibujada una nene pequeña; con genitales de gran tamaño y mujeres en ropa interior. “La criatura que dibujaba eso, usaba pañales descartables y tiene 9 años”, indicó.

Las manitos de una niña en la pared

“Los dibujos hablan y los expertos lo están analizando”, acotó.

Para finalizar, Toller puntualizó que la investigación continúa y habrá nuevos allanamientos.

“Si estos operativos se repitieran en el resto de las provincias del país se encontraría lo mismo y este año desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata que estamos trabajando junto con el Ministerio de Seguridad, de Justicia y de Capital Humano de Nación, se ha puesto el acento fuerte en la persecución de la trata sexual de toda edad y en particular de lo que le pase a los niños, es uno de los ejes de la gestión”, indicó. Elonce.com