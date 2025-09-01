La OMS emitió una alerta por el fentanilo contaminado en la Argentina. La alerta 4/2025 señala que varios lotes del opioide producidos por HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, presentan contaminación bacteriana.
En particular, se detectó un brote mortal de infecciones vinculado al lote 31202 de FENTANILO HLB inyectable, contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a antimicrobianos.
“Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes”, advirtieron las autoridades de la OMS.
La organización recomendó extremar la precaución, señalando que “no puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”.
Riesgos para la salud y recomendaciones
Según el comunicado, los productos contaminados “entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables”.
Para minimizar los riesgos, la OMS insistió en la necesidad de detectar y retirar del mercado los productos de calidad subestándar.
“La OMS aconseja redoblar la vigilancia y la diligencia en las cadenas de suministro de aquellos países y regiones que puedan verse afectados por estos productos de calidad subestándar. También se aconseja aumentar la vigilancia del mercado informal o no regulado”, remarcaron.
Rol de autoridades y precauciones para la población
Asimismo, instan a las autoridades sanitarias, organismos de regulación y fuerzas de seguridad a notificar inmediatamente a la OMS si detectan estos productos en su país.
Por último, recomiendan a las personas en posesión de alguno de estos productos que no los utilicen.
Si usted o alguien a quien conozca ha utilizado estos fármacos o ha sufrido efectos adversos, debe consultar de inmediato a un profesional de la salud cualificado o ponerse en contacto con un centro de toxicología. (NA)