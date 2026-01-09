Mercado Libre despidió a más de 100 empleados: los motivos

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre avanzó con una serie de despidos que involucra principalmente al área de experiencia del usuario, más conocido como UX.

En la tarde de este viernes, desde la empresa confirmaron la noticia e indicaron que son 32 empleados despedidos en Argentina y 119 en total, abarcando el resto de los países de la región. Se habla de una “reestructuración en los equipos de UX, impulsada por la integración de Inteligencia Artificial

“En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido. Esta transformación busca fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios", indicaron a Vía País.

En tanto, subrayaron que en 2025 crearon más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América Latina y siguen “contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo del negocio”.

Según informó el medio digital Corta: “Luego de comunicarlo en varias reuniones grupales, los trabajadores recibieron correo con una carta documento donde se oficializó que la empresa había decidido ‘prescindir’ de sus servicios“.