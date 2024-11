El pedido del padre de Facundo al fiscal que tramita la causa: “Que paguen los que tengan que pagar”

A dos meses del fallecimiento de Facundo Barrios, su padre extendió un pedido al fiscal que tramita la causa por presunta mala praxis médica del otorrinolaringólogo Guillermo Riolo. “ Que paguen los que tengan que pagar ”, sentenció Luis Barrios.

Cabe recordar que el pequeño de tres años falleció el 25 de septiembre tras una cirugía de amígdalas y adenoides. Por el caso, en el que se investiga una supuesta mala praxis, fue imputado el médico otorrinolaringólogo, Guillermo Riolo, por el presunto delito de Homicidio Culposo. La causa está en manos del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa.

"La causa se encuentra frenada, diría yo, porque no nos han dado ninguna respuesta después de los resultados de la autopsia", cuestionó Barrios. "Antes de la autopsia nos decían que debíamos esperar los resultados para saber qué pasos seguir, y ahora no sé qué están esperando para seguir con la investigación, o si están haciendo algo, porque no nos informan", lamentó.

Guillermo Riolo, el médico imputado por la muerte de Facundo. (foto: Elonce)

Al respecto, añadió: "Nuestros abogados volvieron a insistir con pedidos relacionados a la autopsia, a las filmaciones de los sanatorios, a seguir tomando declaraciones a más testigos que estaban en la espera del llamado del fiscal. Y no dan respuesta alguna".

El pedido al fiscal que tramita la causa

Mientras espera avances en la causa, Luis Barrios extendió un pedido al funcionario judicial de La Paz a cargo de la causa por la muerte de su hijo. "Al señor fiscal Facundo Barbosa le digo: confiamos en usted, ya que también se llama Facundo como nuestro hijo; no deje que esto se encajone, no permita que los culpables anden libres, como si la vida no valiera nada".

Los padres de Facundo, en marcha por justicia por Facundo. (foto: Elonce)

En esa misma línea, continuó: "Usted tiene designada una responsabilidad como fiscal de imponer justicia, eso que hoy en día pocos hacen, ya que la justicia hoy está dividida por quienes más influencia en el poder tienen. Demuéstrenos que las cosas no son así. Solo buscamos justicia, nada más".

"Que paguen los que tengan que pagar, si hay uno o más responsables", deslizó en diálogo con La Sexta. "Esto no se tiene que repetir. Está en sus manos señor fiscal. Ayude a Facu, se lo pedimos por favor", concluyó.