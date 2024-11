Muerte por presunta mala praxis: para tío de Facundo, el informe de autopsia “atrasa”

Se conoció el informe de la autopsia al pequeño Facundo Barrios, quien falleció tras una cirugía de amígdalas y adenoides practicada por el médico otorrinolaringólogo, Guillermo Riolo.

Cabe mencionar que sobre Riolo pesa una imputación por parte del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, por homicidio culposo tras la muerte por presunta mala praxis médica del niño de tres años.

En el diagnóstico se detalla que la causa de la muerte se produjo por "una descompensación cardiorrespiratoria aguda” y que los mecanismos de la muerte se hayan “posiblemente debido a un shock hipovolémico”.

En la data de la muerte se describió que se “deberá corroborar con la historia clínica”. El informe fue realizado por los Dres. Leonardo Sosa Canale y Gustavo López Lallama, ambos del Departamento Médico Forense de Concordia.

“El informe lo único que hace es atrasar”

Tras conocerse el resultado de la autopsia, el tío de Facundo estimó a Elonce que se trató de un “un informe preliminar porque no brinda mayores detalles”. “No da la causa de la causa”, apuntó Carlos Bahl.

En representación de los padres de Facundo, Bahl contó que leyeron el informe autópsico junto a sus abogados “para sacar alguna información que pueda llegar a estar entre líneas, pero no dice nada más de lo que se conoce”. “Es una lástima que, a dos meses de lo sucedido, tengamos tan poca información y no entendemos por qué los médicos forenses no brindan más detalles”, cuestionó.

Guillermo Riolo, el médico que operó a Facundo antes de su muerte. (foto: Elonce)

Y agregó: “Analizamos algunas cuestiones sobre cómo proseguir porque nuestros abogados tienen que reunirse con el fiscal para determinar cómo continua la investigación”. “Necesitamos más detalles de un médico forense para proseguir”, insistió.

“Este informe lo único que hace es atrasar”, cuestionó Bahl. De igual manera reconoció que la familia de Facundo prefiere pensar “que no son cuestiones para dilatar el proceso judicial contra Riolo”.

“En algún momento, los médicos deberán sentarse frente a un fiscal y un juez para explicar lo que no escribieron en un informe”, estimó el tío del niño; y remarcó: “Necesitamos que se junten todas las pruebas para seguir el camino propuesto”.

El dolor de los padres de Facundo

A dos meses de la muerte de Facundo, Bahl reveló que los padres del niño “están muy mal”. “Cada vez que aparece algún informe, nota o pregunta, es volver a un principio; cada día cuesta más salir adelante y mientras más se dilate la investigación, se pongan frenos y más se atrase todo… Son momentos de la Justicia que hay que caminarlos, pero no hacen más que endurecer y no poder cerrar este proceso que es tan necesario para todos”, expuso.

Carlos Bahl, tío de Facundo. (foto: Elonce)

Y cerró: “Confiamos plenamente en la palabra del fiscal y en los abogados porque estamos en comunicación permanente con ellos, queremos confiar no solo como familiares sino también como ciudadanos porque debemos seguir confiando en la Justicia y en los médicos que nos atienden”.

El caso de Facundo

Los papás de Facundo, el nene de 3 años que Riolo operó de amígdalas y adenoides el jueves 19 de septiembre en la Clínica del Sol, de Bovril, habían acudido a él por recomendación de un pediatra: recorrieron el listado de profesionales de su obra social y así empezó el contacto. La intervención quirúrgica se realizó en Bovril por cuanto Riolo “no atendía en la Clínica Modelo por motivos personales y , además, en el Sanatorio del Niño, con suerte, recién había fecha para fin de año”. Pagaron 254.000 pesos. Facundo ingresó a quirófano a las 16,15 de aquel jueves 19 de septiembre.

Pronto empezaría el calvario. Riolo los anotició a los papás que la cirugía “se había complicado porque encontró un vaso sanguíneo detrás de la nariz y comenzó a tener una hemorragia que no podía parar”. Lo derivaron de urgencia al Sanatorio del Niño, en Paraná, ese mismo jueves. Llegaron a las 19,15. Facundo ingresó a Terapia Intensiva, “deshidratado” y con una hemorragia que no se detenía, e “hizo un paro cardíaco de treinta minutos del cual salió con un diagnóstico negativo”. En el ínterin, intentaron vanamente comunicarse con Riolo: no respondía al teléfono.

Al día siguiente, viernes 20 de septiembre, los médicos del Sanatorio del Niño los anotician del peor diagnóstico: Facundo tenía muerte cerebral y su deceso se confirmó el 25 de septiembre.