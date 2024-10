Video: increparon a médico acusado de mala praxis y lanzó una “advertencia”

El médico Guillermo Riolo fue increpado este martes por la mañana por familiares de Facundo, el niño de tres años que falleció tras ser intervenido quirúrgicamente por el profesional. El profesional -denunciado por presunta mala praxis- concurrió al Registro de la Propiedad para cambiar la titularidad de un inmueble, supo Elonce.

“La mamá de la criatura que mataste, trabaja acá", le gritaron en el escrache registrado en la sede de la repartición de calle Gualeguaychú.

Grupo de personas increpó al doctor Guillermo Riolo en la calle y le gritaron "asesino"

Los manifestantes le pidieron al profesional, y a quien lo acompañaba, que no se acerquen porque llamarían a la Policía. El médico replicó diciendo que “cuando te enteres cómo fue, vas a ser un problema". "Están en problemas”, les advirtió.

Se recordará que, a fines de septiembre, personal de la División Delitos Económicos llevó adelante tres allanamientos en el marco que se investiga una mala praxis y que tiene a Riolo como acusado; cuando llegaron los efectivos policiales hasta calle Concordia al 200 para allanar el Instituto médico donde el médico atendía a sus pacientes, el frente del lugar ya había sido intervenido por desconocidos que, a modo de escrache, realizaron pintadas con aerosol negro y escribieron la palabra “ASESINO”.

Sobre las acusaciones por presunta mala praxis

El médico otorrinolaringólogo Guillermo Riolo fue imputado por el delito de homicidio culposo en el marco de la denuncia por presunta mala praxis tras la muerte del pequeño Facundo, de 3 años de edad. En el marco de la investigación, al médico le suspendieron la matricula, de manera preventiva y provisoria, según así lo dispuso el ministerio provincial de Salud tras la recomendación de la Fiscalía de Estado por las 41 inasistencias que el profesional tuvo durante 2022 y 2023 en el hospital San Martín.

Escracharon al médico Guillermo Riolo. (foto: Elonce)

El caso de Facundo

El sumario fue consecuencia del dolor de Marina Aristimuño y Luis Barrios, los papás de Facundo, el nene de 3 años que Riolo operó de amígdalas y adenoides el jueves 19 de septiembre en la Clínica del Sol, de Bovril. Habían acudido a él por recomendación de un pediatra: recorrieron el listado de profesionales de su obra social y así empezó el contacto. La intervención quirúrgica se realizó en Bovril por cuanto Riolo “no atendía en la Clínica Modelo por motivos personales y , además, en el Sanatorio del Niño, con suerte, recién había fecha para fin de año”. Pagaron 254.000 pesos. Facundo ingresó a quirófano a las 16,15 de aquel jueves 19 de septiembre.

Pronto empezaría el calvario. Riolo los anotició a los papás que la cirugía “se había complicado porque encontró un vaso sanguíneo detrás de la nariz y comenzó a tener una hemorragia que no podía parar”. Lo derivaron de urgencia al Sanatorio del Niño, en Paraná, ese mismo jueves. Llegaron a las 19,15. Facundo ingresó a Terapia Intensiva, “deshidratado” y con una hemorragia que no se detenía, e “hizo un paro cardíaco de treinta minutos del cual salió con un diagnóstico negativo”. En el ínterin, intentaron vanamente comunicarse con Riolo: no respondía al teléfono.

Al día siguiente, viernes 20 de septiembre, los médicos del Sanatorio del Niño los anotician del peor diagnóstico: Facundo tenía muerte cerebral y su deceso se confirmó el 25 de septiembre.