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Sociedad Conflicto familiar en Neuquén

Por una disputa de tierras, destruyó parte de la casa de su hija con una camioneta

Un hombre de 63 años embistió reiteradamente una vivienda con su camioneta tras un conflicto con su hija de 28 años. El ataque provocó importantes daños materiales.

8 de Octubre de 2026
Destruyó la casa de su hija con una camioneta por una disputa
Destruyó la casa de su hija con una camioneta por una disputa

Un hombre de 63 años embistió reiteradamente una vivienda con su camioneta tras un conflicto con su hija de 28 años. El ataque provocó importantes daños materiales.

Un conflicto familiar entre un padre y una hija casi termina en tragedia en la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén.

 

De acuerdo a la información difundida por medios locales, la situación ocurrió en un domicilio ubicado en el sector de calles Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges, cuando un hombre chocó intencionalmente contra el frente de una vivienda.

 

El conductor era un hombre de 63 años que manejaba una camioneta Ford Ranger gris y, sin dudarlo, ingresó marcha atrás al frente del domicilio en el cual se encontraba su hija y comenzó a chocar una a una las paredes.

 

El impacto del rodado provocó importantes daños que llegaron a derribar parte de la casa. Vecinos del sector alertaron al personal de la Comisaría 52 del barrio Sarmiento.

El motivo de la insólita situación

Según el sitio Centenario Digital, los efectivos intervinieron y conocieron la trama detrás del destructivo accionar del hombre: un conflicto de tierras entre un padre y su hija, de 28 años.

 

Los oficiales tomaron el testimonio de ambos y descubrieron que ella no habitaba la vivienda y aparentemente había regresado con el objetivo de quedarse allí. Sin embargo, para evitar que la situación escalara en tensión y dados los daños provocados, la joven se retiró.

 

Temas:

Neuquen centenario conflicto familiar disputa de tierras
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