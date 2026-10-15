Desde noviembre cambia un trámite para cobrar la Asignación por Embarazo

ANSES cambia un trámite de la Asignación por Embarazo desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un nuevo procedimiento para acreditar automáticamente los controles médicos exigidos para cobrar la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). La medida fue oficializada mediante la Resolución 297/2026, publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial, y comenzará a aplicarse a las prestaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre de 2026.

Esta normativa aprobó un mecanismo de intercambio mensual de información entre el Ministerio de Salud y ANSES, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para acceder a la prestación.

De esta manera, el organismo previsional podrá utilizar directamente los datos remitidos por el Ministerio de Salud para acreditar los controles médicos correspondientes, sin necesidad de que las beneficiarias presenten esa documentación cuando la información ya se encuentre disponible en el sistema.

Cómo funcionará el nuevo procedimiento de ANSES

La Resolución 297/2026 aprobó los procedimientos operativos para la acreditación automática y mensual de los requisitos previstos para la liquidación de la Asignación por Embarazo.

Según estableció el artículo primero, la información será enviada mensualmente por el Ministerio de Salud a ANSES, conforme a los mecanismos previstos en un convenio celebrado entre ambos organismos y su correspondiente acta complementaria.

El procedimiento permitirá verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente. La resolución no eliminó la obligación de realizar los controles médicos, sino que modificó la forma en que podrá acreditarse su cumplimiento.

Qué pasará si ANSES no tiene los datos de los controles médicos

La normativa también contempló los casos en los que ANSES no disponga de la información sanitaria remitida por el Ministerio de Salud o cuando una beneficiaria necesite realizar un reclamo.

En esas situaciones, la titular podrá presentar ante ANSES la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para la liquidación de la Asignación por Embarazo.

Esta alternativa quedó establecida en el artículo segundo de la resolución y permitirá complementar la información cuando no se encuentre disponible mediante el intercambio automático de datos.

Cómo se paga la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares establecido por la Ley 24.714 y contempla pagos durante el período de gestación.

De acuerdo con la legislación vigente, ANSES abona mensualmente el 80% del monto de la asignación desde la semana 12 de embarazo y hasta la última semana de gestación.

El 20% restante se paga en una sola cuota, una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los requisitos correspondientes.

Para acceder a ese porcentaje acumulado, la normativa exige acreditar la finalización del embarazo mediante la partida o certificado de nacimiento, partida o certificado de defunción, o certificado médico de interrupción del embarazo, según corresponda. También requiere demostrar el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento.

Desde cuándo se aplicarán los cambios

El artículo tercero de la Resolución 297/2026 estableció que el nuevo procedimiento comenzará a aplicarse a las Asignaciones por Embarazo puestas al pago a partir del 1° de noviembre de 2026.

La medida se incorporó al sistema de acreditación de requisitos sanitarios que ANSES y el Ministerio de Salud venían desarrollando mediante mecanismos de intercambio de información.

Como antecedente, la Resolución 1273/2024 había contemplado la presentación presencial de solicitudes cuando el organismo previsional no contara con información sobre personas embarazadas inscriptas en el Programa Sumar. Ese mecanismo excepcional había sido prorrogado hasta el 2 de julio de 2027 mediante la Resolución 194/2026.

La nueva disposición avanza con la implementación de la acreditación automática de los requisitos sanitarios, aunque mantiene la posibilidad de presentar documentación cuando sea necesario.