Jubilados pueden consultar cuánto les depositó ANSES desde el celular: paso a paso

Los jubilados y pensionados de ANSES pueden consultar cuánto cobraron, revisar sus recibos de haberes y conocer los descuentos aplicados directamente desde el celular, sin necesidad de trasladarse a una oficina del organismo. La gestión se realiza mediante la aplicación oficial mi ANSES y permite acceder a información sobre las liquidaciones previsionales.

La herramienta digital de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite verificar los importes correspondientes a cada período, incluidos los aumentos por movilidad, los bonos extraordinarios y los descuentos que figuran en los recibos.

La consulta resulta especialmente útil durante octubre de 2026, cuando los haberes previsionales incluyen un incremento del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes reúnen los requisitos establecidos.

Cómo consultar el recibo de ANSES desde el celular

Para conocer el detalle de los haberes, los jubilados y pensionados deben ingresar a la aplicación oficial mi ANSES, disponible para dispositivos móviles.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

1. Descargar o abrir la aplicación oficial mi ANSES.

2. Ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

3. Buscar la sección Jubilaciones y pensiones.

4. Seleccionar la opción Consultar recibos de haberes.

5. Elegir el período que se desea consultar.

6. Revisar el importe de la prestación, los adicionales y los descuentos aplicados.

De esta manera, los beneficiarios pueden conocer el detalle de su liquidación mensual sin realizar trámites presenciales.

Además, el servicio permite acceder a recibos de períodos anteriores, lo que facilita la comparación de los montos percibidos y la identificación de cambios en los haberes.

Qué información aparece en el recibo de jubilación

El comprobante permite conocer los conceptos que integran la prestación previsional. Entre ellos figuran el haber mensual, los adicionales que correspondan y los descuentos efectuados.

ANSES explica que algunos de los conceptos habituales son la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

También pueden aparecer descuentos por obra social, cuotas de moratoria, créditos previsionales u otros conceptos, según la situación particular del beneficiario.

Los jubilados pueden consultar recibos desde 2021

Una de las funciones incorporadas a la aplicación permite consultar el historial de recibos previsionales desde 2021, además de visualizar la liquidación más reciente.

Según informó oficialmente ANSES el 10 de junio de 2026, los usuarios también pueden seleccionar el ícono de descarga para solicitar el envío del documento al correo electrónico registrado y posteriormente imprimirlo.

La aplicación está disponible para teléfonos Android y iPhone. Quienes prefieran utilizar una computadora pueden realizar el mismo trámite desde el sitio oficial de [ANSES]( www.anses.gob.ar ), ingresando a Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes.

Cómo saber cuándo se cobra la jubilación

Además del recibo, la plataforma permite consultar la fecha y el lugar de cobro de las prestaciones.

Para acceder a esa información, los beneficiarios deben ingresar a mi ANSES y seleccionar Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.

El trámite es gratuito, está disponible por internet y no requiere solicitar un turno presencial.