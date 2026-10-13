Jubilados provinciales expresaron preocupación por los cambios en los recibos de haberes

REDACCIÓN ELONCE
Durante una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, jubilados de la provincia plantearon sus dudas sobre las modificaciones en los recibos de haberes, la movilidad jubilatoria y el impacto de los aumentos.
Los jubilados provinciales de Entre Ríos manifestaron su preocupación por los cambios en los recibos de haberes durante una reunión realizada en el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná. El encuentro contó con la presencia del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien fue convocado para explicar las modificaciones y responder las consultas de los beneficiarios.
La presidenta de la institución, Griselda Ledesma, explicó que la reunión surgió a partir de las inquietudes de los socios sobre la nueva modalidad de liquidación. El objetivo fue generar un espacio de diálogo directo con las autoridades para conocer cómo repercutirán los cambios en los ingresos de los jubilados y pensionados.
“Estamos realizando la reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones porque nuestros socios tienen inquietudes y están preocupados por este cambio en los recibos de haberes. Le pedimos al presidente de la Caja si podía venir para explicarles personalmente a qué se debe esta modificación y para que cada uno pueda consultarle sobre sus dudas”, expresó Ledesma.
La movilidad jubilatoria, una de las principales preocupaciones
Uno de los temas que genera mayor incertidumbre es la movilidad de los haberes y la posibilidad de que los ingresos de los jubilados dejen de acompañar la evolución salarial de los trabajadores activos. Según explicó Ledesma, existe preocupación por los efectos que las modificaciones podrían tener en los distintos sectores de la administración provincial.
“La preocupación es la movilidad. Los jubilados, como ellos mismos dicen, quedamos desenganchados del activo y esa movilidad ya no va a existir en el recibo de haberes”, sostuvo la presidenta del centro.
Ledesma también mencionó que algunas reparticiones cuentan con conceptos vinculados a la recaudación u otros componentes específicos. Por ese motivo, los beneficiarios buscan conocer qué sucederá con esos adicionales y de qué manera se reflejarán en sus futuras liquidaciones. “Hay reparticiones que tienen códigos con movilidad. Por ejemplo, Rentas creo que tiene sobre la recaudación. Iafas tiene sobre la propina, no sé cómo es el movimiento que ellos tienen, depende de lo recaudado. Eso ya no lo van a percibir. Entonces quieren escuchar principalmente al presidente de la Caja para que les explique qué pasa con eso”, señaló.
Inquietud entre los jubilados de toda la provincia
El vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados, Mario Huss, confirmó que la preocupación no se limita a Paraná, sino que también alcanza a beneficiarios de otros puntos de Entre Ríos.
“Tienen muchas dudas, mucha inquietud, están muy nerviosos los jubilados, no solamente de la ciudad de Paraná, de toda la provincia están manifestándose esta situación, especialmente con los recibos de sueldo y toda la situación que está cayendo sobre los jubilados provinciales”, afirmó.
Huss explicó que la convocatoria respondió a los pedidos de los propios jubilados, quienes buscaban obtener información de primera mano sobre los cambios. La presencia del titular de la Caja permitió abrir una instancia de intercambio para abordar las dudas sobre la liquidación de los haberes y las posibles consecuencias de las modificaciones. “Ante el pedido de muchos jubilados de la provincia, nosotros hemos convocado al presidente de la Caja, que amablemente dijo que sí. Está presente y ustedes vieron la cantidad de jubilados que hay preocupados por esta situación”, agregó.
El aumento del 3,5% y la pérdida de poder adquisitivo
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el aumento del 3,5% mencionado para el 15 de octubre. Los representantes del centro cuestionaron el alcance de esa actualización frente al incremento del costo de los alimentos y las necesidades cotidianas de los jubilados.
“A partir del día 15 van a dar el aumento. La verdad es que no es una vergüenza el aumento porque no va a alcanzar ni para comprar un kilo de carne picada, pero no de la buena, sino con grasa”, manifestó Huss.
La preocupación también está vinculada con la posibilidad de que algunos beneficiarios perciban ingresos inferiores a los actuales como consecuencia de los cambios en los recibos. Según explicó el vicepresidente, esa situación formaba parte de las cuestiones que se estaban debatiendo durante el encuentro. “Todo eso ahora se está debatiendo en este momento, así que vamos a ver qué pasa”, indicó.
Advierten sobre el impacto de los cambios en los haberes
Desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná señalaron que la evolución de los ingresos dependerá, en parte, de cómo se apliquen los mecanismos de actualización y de las particularidades de cada sector. En ese contexto, existe preocupación por la posibilidad de que los haberes pierdan poder adquisitivo si los aumentos no acompañan la evolución de los precios.
Ledesma advirtió que la situación podría afectar especialmente a quienes dependen de conceptos vinculados con la actividad de los trabajadores en funciones.
“Depende de la actividad de cada uno, pero creo que con el tiempo nuestro sueldo se va a ir quedando porque, si solamente vamos a tener aumentos a través de las paritarias, nuestro sueldo va a ir perdiendo valor”, sostuvo.
Las dudas sobre la movilidad, los adicionales y la liquidación de los haberes mantienen en alerta a los beneficiarios, que esperan respuestas concretas de las autoridades previsionales. La principal demanda es conocer con claridad cómo se aplicarán las modificaciones y qué consecuencias tendrán sobre los ingresos mensuales de los distintos sectores.
Por último, desde el centro remarcaron que continuarán acompañando los reclamos y las consultas de los jubilados y pensionados de la capital entrerriana. “Este Centro de Jubilados Provinciales de Paraná permanentemente está solucionando y tratando de solucionar todos los problemas que se le presentan a los jubilados y pensionados de la ciudad de Paraná, de la cual nosotros somos representantes”, concluyó Huss.