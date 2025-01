Desde Diamante, la Sole revalorizó la tradición y sueña con "una Argentina unida"

En la cuarta luna de la 53º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, el público de Diamante vivió una noche inolvidable, marcada por la presentación de Soledad Pastorutti, la estrella más brillante del escenario. La cantante santafesina hizo cantar y bailar a todos los presentes.

Festival de Diamante

Tras su show, la artistas ofreció una conferencia de prensa donde reflexionó sobre su carrera, el cariño del público, la importancia de las tradiciones y sus proyectos futuros. “No llevo contadas las veces que vine a este festival”, afirmó, agradeciendo a las autoridades del evento por convocarla una vez más. “Me sigo sorprendiendo por el público que me banca, es muy emocionante, y vale la pena todo el esfuerzo que hacemos, el gran sacrificio, y ver la recompensa de esta manera me hace feliz”, agregó la cantante.

Soledad también recordó con nostalgia sus primeros pasos en la música y sus viajes a Entre Ríos: “Siempre me acuerdo de haber venido a esta provincia cruzando el río en la balsa”. En cuanto a sus espectáculos, destacó que siempre prepara shows largos y comentó que “la magia del vivo es que vas viendo cómo está el público y ahí ves qué tema debes tocar”. Para esta ocasión, decidió regalar al público de Entre Ríos una emotiva interpretación de "Luna Enamorada".

Soledad Pastorutti

Sobre su presente musical, la artista destacó lo difícil que es mantenerse vigente tras tantos años de carrera. “Lo más difícil para un artista que empezó de muy pequeña, como es mi caso, es mantenerse en el tiempo y no quedarse en el mismo lugar. Me gusta el juego que te permite estar”, dijo.

Soledad también se mostró como una defensora del interior del país y expresó su deseo de una Argentina unida: “Soy una fiel representante del interior del país y también en las capitales me quieren mucho. Siempre sueño con una Argentina con una voz y unida”. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de valorar nuestras tradiciones: “Tenemos un tema, en la sociedad, para destacar lo nuestro, que es lindo. Vemos que esto está floreciendo y es hermoso ver a muchas familias reunidas, porque eso es Argentina: el compartir, la sobremesa, el asado, el vino… Nuestras costumbres son hermosas. Si no somos capaces de transmitir nuestra historia de generación en generación, ¿cómo vamos a pretender que los chicos valoren eso?”.

En cuanto a su visión sobre el éxito, Soledad fue clara: “El éxito es tener a tu gente querida a tu alrededor. De ellos vengo, de ellos soy, y ellos son lo que me sostienen”, expresó.

Festivales y futuro artístico

La cantante también reflexionó sobre su presente en el escenario y el futuro de su carrera. “Mi cuerpo es finito, hoy no me gustan hacer tantos shows, entonces tengo que elegir e ir viendo. Soy respetuosa y quiero dar lo mejor a cada público. No me quiero alejar de eso, pero quiero brindar un espectáculo bien y entera. Por eso espero darme cuenta cuando es el momento de parar”, explicó.

Soledad, brindó una conferencia de prensa en el Festival de Diamante

Soledad reconoció que, al llegar a una cierta edad, surgen nuevos desafíos, pero destacó lo hermoso de su camino: “Yo le doy mucho a la gente y ellos a mí. Es un camino hermoso el que recorrí y vengo recorriendo”. Además, anunció que está “sacando el pie del acelerador” para tomarse un respiro y revaluar su ritmo de trabajo.

Respecto al futuro del folclore, la cantante manifestó su optimismo: “Se viene un momento interesante para nuestro género, hay muchos jóvenes mirando el folklore”. También comentó sobre las nuevas colaboraciones con artistas de otros géneros, lo cual la llena de felicidad: “En estos años han pasado cosas maravillosas y es muy lindo. Me hace feliz esto”, destacó.

Por último, Soledad se mostró entusiasmada con su incursión en nuevos estilos musicales: “Hemos hecho muchas cosas que transcienden. Ahora le hago un homenaje a la cumbia, siempre estuvo como en un rincón, la gente siempre la bailó, pero nunca estuvo mucho en los premios”. La artista adelantó que está trabajando en nuevos proyectos que incluyen este estilo, con ganas de seguir innovando y sorprendiéndose a sí misma y a su público.