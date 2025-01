Ropitas camperas y briosos petisos: los niños jinetes se lucieron en el Festival de Diamante

Los niños jinetes se lucieron en el Festival de Diamante. El Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que tuvo su cuarta luna en la 53º edición de la “reina de las jineteadas” en la ciudad blanca que se inclina sobre las barrancas del río Paraná.

La estrella más brillante sobre el escenario fue Soledad Pastorutti, que hizo cantar y bailar al público en Diamante. Mientras que, en el Campo Martín Fierro, pasó una nueva noche de jineteada de competición y también hubo un espacio para la exhibición.

Los niños jinetes tuvieron su espacio en Diamante.

Los “jinetes del futuro”

Cabe recordar que el viernes, también hubo exhibición con las mujeres jinetes que se llevaron los aplausos del público. En tanto, este domingo, “jinetes del futuro” montaron petisos y fueron ovacionados por el público en el mayor festival de jineteada de Entre Ríos.

La noche del domingo tuvo lugar para la presencia de tres niños que montaron y se animaron a subirse al caballo frente a un gran marco de público.

Los niños jinetes en acción en el Festival de Diamante.

Ropitas camperas y briosos petisos

“Animosos y contentos adquieren conocimientos que le serán provechos. Mañana, han de ser virtuosos si en la lucha sobresalen y si trabajan y valen, serán nuestra gran divisa, porque la Patria necesita que los criollos la apuntalen”, señaló el presentador cuando presentó el espacio para los chicos jinetes.

La jineteada de los niños y la lucha contra los petisos.

Lucas Centurión, de San Justo, Santa Fe que montó a “El Nochero” (de Reinoso); Dionisio Lalanda, de Larrechea, Santa Fe, que jineteó a “El Zorro” (de Reinoso) y Thiago Villalba, de Eusebia, Santa Fe que se subió a “La secretaria” (de Reinoso), fueron los valientes niños jinetes que derrocharon talento sobre los petisos.

De esta manera, por primera vez se realizó una exhibición de montas de petisos, en la Edición 53° del Festival Nacional de Jineteada y Folclore y asó, se presentó el semillero de la jineteada.

La vuelta de honor de uno de los niños jinetes.

El semillero de la jineteada

Lucas Centurión dialogó con Elonce y precisó que estuvo “bien” en el campo de jineteada y sobre sus inicios, comentó: “Empecé montando en un lado y después me fui animando hasta que me dijeron de venir acá”.

Sobre los consejos recibidos, enunció: “Me dijeron que me agrupe bien porque si no me iba a sacar”. Sobre sus deseos a futuro, sueña con “domar”. Es oriundo de San Justo, de la provincia de Santa Fe.