La primavera sigue sin aparecer: un bloqueo atmosférico mantiene los días grises y anticipan lluvias en Paraná

El bloqueo atmosférico continúa marcando las condiciones meteorológicas en buena parte de Argentina y mantiene los días grises, húmedos y con escasa presencia del sol. Aunque transcurrieron varias semanas desde el comienzo de la primavera, la persistencia de nubosidad y precipitaciones intermitentes impide que se consoliden jornadas típicas de esta estación.

El fenómeno también influye sobre el panorama previsto para Paraná durante el fin de semana largo, con temperaturas moderadas, abundante nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana del lunes feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De acuerdo con las previsiones proporcionadas, este domingo 11 de octubre se esperan temperaturas de entre 10 y 20°C, mientras que el lunes las marcas térmicas oscilarán entre los 12 y 19°C. Para los días posteriores se anticipa una continuidad del cielo mayormente nublado.

Qué es el bloqueo atmosférico que mantiene los días grises

El meteorólogo Mauricio Saldivar explicó a Infobae que la persistencia de nubes y lluvias responde a una alteración en la circulación habitual de la atmósfera.

“La persistencia de la nubosidad y las precipitaciones por estos días responde a una situación de bloqueo atmosférico”, señaló el especialista.

Según detalló, el fenómeno está asociado con un centro de altas presiones ubicado sobre el Atlántico Sur y áreas de baja presión mar adentro, frente al Río de la Plata.

Cielo mayormente nublado en Paraná (foto Elonce)

Esta combinación dificulta el desplazamiento normal de los frentes meteorológicos y favorece la continuidad de vientos del sector este, que transportan humedad desde el océano hacia el continente.

Saldivar explicó que el patrón también interactúa con un eje de bajas presiones en niveles medios de la atmósfera, lo que contribuye a sostener las condiciones de cielo cubierto y precipitaciones intermitentes.

El resultado es una sucesión de jornadas con abundante nubosidad, humedad y escasas horas de sol.

Por qué la primavera todavía no logra instalarse

La primavera meteorológica comenzó el 1° de septiembre, mientras que el inicio astronómico de la estación se produjo semanas después.

Sin embargo, en varias provincias argentinas las condiciones típicas de esta época del año se manifestaron de manera limitada.

La persistencia de nubes bajas y la circulación de aire húmedo provocaron una sucesión de mañanas grises y tardes con poca presencia del sol.

Según explicó Saldivar, el bloqueo atmosférico funciona como una especie de freno que altera el movimiento habitual de los sistemas meteorológicos.

En condiciones normales, el desplazamiento de frentes permite renovar las masas de aire y modificar el estado del cielo.

Cuando se establece un bloqueo, esa circulación puede permanecer alterada durante varios días, prolongando un mismo patrón meteorológico.

Qué relación tiene el fenómeno de El Niño

Uno de los interrogantes sobre esta situación es su posible vinculación con el fenómeno de El Niño, asociado habitualmente con períodos de mayor humedad y precipitaciones en distintas regiones.

Saldivar aclaró que, si bien El Niño puede favorecer determinados escenarios meteorológicos, no es la causa directa del bloqueo atmosférico actual.

“Un bloqueo como el actual es un fenómeno de circulación atmosférica; El Niño crea un escenario favorable, pero no es la causa directa: estos eventos no necesitan de El Niño para ocurrir”, afirmó.

De esta manera, el especialista diferenció ambos fenómenos y explicó que pueden interactuar sin que necesariamente exista una relación directa de causa y efecto.

Por su parte, Meteored señaló que un sistema de altas presiones sobre el Mar Argentino, frente a la costa atlántica patagónica, domina actualmente parte de la circulación atmosférica del país. Según ese análisis, el bloqueo dificulta el ingreso y avance habitual de sistemas de baja presión provenientes del Pacífico.

Cómo estará el domingo en Paraná

Para este domingo 11 de octubre, en Paraná se prevé una jornada con cielo algo nublado y temperaturas moderadas.

La mínima estimada es de 10°C y la máxima alcanzaría los 20°C, con vientos leves predominantes del sudeste.

Estas condiciones permitirían algunos momentos con presencia del sol, aunque la nubosidad continuaría formando parte del panorama general.

La temperatura máxima se mantendría dentro de valores templados, sin un ascenso marcado.

De esta manera, el domingo ofrecería condiciones relativamente estables, aunque sin un cambio definitivo en el patrón de días grises.

Lunes feriado: posibles lluvias durante la mañana

El lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se anticipa una jornada con mayor inestabilidad durante las primeras horas.

Según la previsión proporcionada, la probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana podría alcanzar el 40%.

Hacia la tarde se espera una mejoría de las condiciones, aunque el cielo permanecería mayormente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre 12°C de mínima y 19°C de máxima, con vientos predominantes del noreste.

Por ese motivo, quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre durante el feriado deberán considerar la posibilidad de precipitaciones matutinas.

La mejoría prevista para la segunda parte de la jornada no implicaría necesariamente la desaparición de la nubosidad.

Qué se espera para el martes y el resto de la semana

El martes 13 de octubre continuaría el predominio del cielo mayormente nublado en Paraná.

Para esa jornada se anticipan temperaturas de entre 11 y 20°C, con vientos del sudeste que rotarán hacia el este.

En tanto, para los días siguientes no se prevén precipitaciones en la información meteorológica proporcionada.

Sin embargo, la nubosidad persistiría y las temperaturas se mantendrían relativamente estables.

Las mínimas oscilarían entre 14 y 15°C, mientras que las máximas se ubicarían entre 19 y 22°C.

De cumplirse estas previsiones, la ciudad atravesaría otra semana con escasa amplitud térmica y una presencia limitada del sol.

El sol "brilla por su ausencia" en la mayor parte del país el fin de semana largo quedará muy alejado del ambiente primaveral (fuente Meteored)

Cuándo podría terminar el bloqueo atmosférico

El meteorólogo Mauricio Saldivar anticipó que podrían registrarse mejorías temporarias durante el fin de semana, aunque advirtió que no representarían un cambio definitivo.

“Habrá mejorías temporarias durante el fin de semana, aunque no un cambio definitivo”, sostuvo.

Además, señaló que las condiciones favorables para precipitaciones débiles e intermitentes podrían extenderse hacia la próxima semana en las regiones afectadas por el bloqueo.

“Mientras el bloqueo no se debilite, los días grises seguirán alternándose con algunos claros entre las nubes”, explicó.

El especialista no precisó una fecha exacta para la finalización del fenómeno, ya que su evolución dependerá de los cambios en la circulación atmosférica.

Mientras tanto, Paraná continuará con temperaturas moderadas, nubosidad predominante y una posibilidad de lluvias durante el lunes feriado, en un escenario en el que la primavera todavía no logra consolidar jornadas prolongadas de sol.