Día por día, los fenómenos astronómicos imperdibles de agosto

La "superluna del esturión"

Conjunciones y lluvias de estrellas

Calendario lunar de agosto

“Los cielos nocturnos de agosto nos regalarán varias conjunciones, una de las lluvias de estrellas más espectaculares del año (que ocurren cuando la Tierra atraviesa los restos de un gran cometa) y hasta una superluna: la superluna de Esturión”, según señaló el especialista, Mauricio Saldivar.Si bien con “superluna” no estamos involucrando ningún término netamente astronómico, sirve para describir el fenómeno que podemos ver cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo.La comunidad científica adoptó este nombre cuando se combinan el perigeo lunar con el momento de la fase de luna llena, donde nuestro satélite natural es visiblemente más grande y brillante que una Luna promedio. Y eso ocurrirá este mes. Y también en septiembre, octubre y noviembre.Entonces el 19 de agosto tendremos la luna llena del Esturión, llamada así porque para las tribus norteamericanas, la fecha cercana a la luna llena de agosto era fructífera para la pesca de ese pez, y los ayudaba en la preparación para el invierno, siendo un símbolo de prosperidad. Pero como también coincide con el perigeo, la luna llena del Esturión será también la Superluna del Esturión.Una conjunción planetaria es el resultado del acercamiento aparente de dos o más cuerpos del sistema solar en una pequeña región del cielo.Las conjunciones planetarias, también llamadas alineaciones planetarias se pueden dar entre dos o más planetas, entre planetas y la Luna o entre planetas y el Sol. Cuando el Sol está alineado con la Luna, nuestro satélite presenta la fase de luna nueva.A las 19:04, Venus y la Luna aparecerán muy cerca uno de otro en el cielo, aunque en realidad, están muy lejos entre sí. Podremos observar estos astros muy cerca del horizonte desde la puesta del Sol, y hacia el noroeste.Alrededor de la 14:23, hora de Argentina, Venus y Mercurio estarán, de manera aparente, muy cerca uno del otro. Por la hora del día, será difícil de ver.A las 22:31, la Luna se ubicará en su punto más lejano respecto de la Tierra, a unos 405.298 km. Y como nuestro satélite orbita alrededor de la Tierra en forma de elipse, en su recorrido se acerca y aleja del planeta a medida que se mueve en el espacio. El punto más lejano es conocido como apogeo.Las Perseidas son la lluvia de meteoros más popular. Estos provienen del cometa 109P/Swift-Tuttle, que tarda 133 años en completar un viaje alrededor del sistema solar.La lluvia de meteoros Perseidas, es una de las más importantes que se pueden observar. Es visible entre el 17 de julio y el 24 de agosto, y tendrá su máximo alrededor del 12 de agosto. Bajo condiciones ideales, podrías ver hasta 100 meteoros por hora.Esa noche se podrá distinguir sin inconvenientes a una rojiza y brillante Antares, muy cerca de la Luna, al este.Desde la madrugada (4 AM) y hasta la salida del Sol serán visibles los dos planetas, que aparecerán muy cerca uno del otro. Será una gran ocasión para poder identificarlos a simple vista, aunque es recomendable el uso de binoculares o telescopio. Júpiter se verá más brillante y blanco, mientras que Marte aparecerá rojizo y no tan brillante.Otra maravillosa vista de este baile celestial que compartirá nuestro satélite natural y el planeta de los anillos, podrá verse a simple vista a partir de las 20:00 y durante toda la noche, pero si tienes la oportunidad de verlo con binoculares o un telescopio, será espectacular.A las 2:02, nuestro satélite se ubicará a tan sólo 360.199 km de la Tierra y, como coincide con la fase de luna llena, tendremos una superlunaSobre la madrugada, formarán un triángulo en el cielo, especialmente hacia las 6:00. También se podrán observar relativamente cerca a Aldebarán y otras estrellas del cúmulo estelar de Las Pléyades. Se podrá disfrutar a simple vista, hasta la salida del solLa fase de luna nueva comenzará el 4 de agosto a las 08:13, marcando el momento en que nuestro satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que su lado brillante estará orientado en el sentido opuesto a la Tierra.A las 12:19 del 12 de agosto, nuestro satélite entrará en la fase de cuarto creciente. Esto significa que la Luna ha completado un cuarto de su órbita alrededor de la Tierra.El 19 de agosto a las 15:26 comienza la fase de luna llena. La luna llena de agosto es conocida como la luna del esturión, pero como en esta ocasión coincide con el perigeo, tendremos "superluna", así que será la "superluna del esturión".El 26 de agosto a las 06:26, comienza la fase de cuarto menguante. Ocurre cuando se observa el 50 % de su superficie que está iluminada por el sol, pero como está disminuyendo la iluminación, se ve su mitad derecha iluminada en el hemisferio sur. Su salida es a medianoche, su cenit al amanecer y su puesta se produce al mediodía, publicó