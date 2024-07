Cuatro detenidos tras presuntas estafas en una concesionaria de autos

Cuatro personas que serían empleadas de una concesionaria cooperativa ubicada en avenida Pellegrini al 3100, de la ciudad de Rosario, resultaron detenidas mientras varios clientes denunciaban públicamente estafas tras la venta de buena fe de sus vehículos.Son tres hombres y una mujer quienes fueron llevados en patrulleros policiales, en el marco del enojo de al menos seis clientes que habrían sido damnificados, algunos de los cuales se manifestaron con gritos de enojo y reclamaron la devolución del dinero abonado. Fueron llevados a la comisaría 2ª.Cada caso de estafado tiene singularidades, y los efectivos policiales recomendaron a las víctimas que se acerquen a la comisaría a realizar una denuncia con el detalle sobre su propio caso.Uno de ellos precisó que recibió un aviso de multas al vehículo que entregó, ya que alguien lo habría conducido violando el límite de velocidad y alcoholizado el pasado fin de semana. “Me hicieron firmar un contrato para vender mi auto. Se los dejé la semana pasada. Y ahora me llegaron multas que indican que lo usaron, una persona sin licencia y alcoholizado”, contó.

Otro de los vecinos que fue estafado señaló: “Entregué dos mil dólares por la compra de un auto y me hicieron sacar un crédito en el banco”.Una mujer por su parte dijo: “Hoy me entregaban el auto que les compré. Llegué y no estaba, nadie me dio respuestas. El dueño no atiende el teléfono y está apagado”. (Rosario 3)