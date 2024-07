Qué pasa en Ezeiza y Aeroparque tras las fallas a nivel mundial de Microsoft

No está clara la falla de Microsoft

En las últimas horas, un fallo informático a nivel global de Microsoft generó caos en el transporte mundial, lo que afectó especialmente al sector aéreo.En la Argentina, el aeropuerto de Ezeiza opera con normalidad, aunque los pasajeros reportaron que no pudieron llevar a cabo los check in de manera virtual previo al embarque, por lo que debieron concurrir de manera personal ante las compañías áéreas para realizar ese trámite.En tanto, en Aeroparque la falla solo afecta a una compañía low-cost por la misma razón. De esta manera, se generan largas colas en las ventanillas de las empresas porque los embarques se hacen de manera manual, por lo que la recomendación para los pasajeros es concurrir con mucha anticipación.El problema comenzó en Estados Unidos y rápidamente se extendió a Europa, Australia y otras regiones del mundo. Las compañías Microsoft y CrowdStrike, junto con diversas autoridades de ciberseguridad, indicaron que la falla se debió a una actualización defectuosa del software de seguridad de CrowdStrike, la cual afectó a los sistemas de Microsoft.La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI) y las autoridades alemanas confirmaron que no hay evidencia de que se trate de un ciberataque.La causa, la naturaleza exacta y la escala del fallo no estaba clara de inmediato. Microsoft parecía sugerir en sus publicaciones en la red social X que la situación estaba mejorando, pero horas más tarde seguían reportándose cortes a gran escala en el servicio en todo el mundo.La web DownDectector, que monitorea los fallos en internet notificados por los usuarios, registró crecientes cortes en los servicios en Visa, seguridad ADT y Amazon, y en aerolíneas, incluyendo American Airlines y Delta.En Australia, la prensa reportó que aerolíneas, proveedores de telecomunicaciones y bancos, además de medios de comunicación, tenían problemas al no poder acceder a sus sistemas informáticos. Algunos bancos en Nueva Zelanda estaban también fuera de servicio.Microsoft 365 indicó en X que la empresa estaba “trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto de una manera más rápida” y dijo que observaban “una tendencia positiva en la disponibilidad del servicio”.La empresa no respondió de inmediato a un pedido de comentarios. Tampoco ofreció más detalles acerca de la causa de la caída del servicio. Fuente: (LaVoz)