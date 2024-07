Un nene fue atacado por una jauría: su madre contó la dramática situación

Un chico de 13 años resultó con graves heridas tras ser atacado por una jauría en barrio Villa Urquiza, Córdoba. Isaías ingresó al Hospital de Niños, fue operado y quedó internado bajo observación. Pese a estar fuera de peligro, el menor tendrá que someterse a otra cirugía.



Carmen, mamá del niño, lamentó las terribles consecutivas que deberá enfrentar su hijo. “Tiene múltiples fracturas en la cara y rasguños en la cabeza, brazos, y espalda. El cirujano anticipó que le van a hacer otra cirugía más delante”, precisó la mujer.



Además, contó que Isaías recuerda el ataque. “Está consiente, sabe lo que le pasó”, afirmó Carmen. Debido a la situación el nene recibirá atención psicológica. “Le contó a la doctora que se acuerda cuando su cara estaba adentro de la boca del perro. Le ofrecieron ayuda psicológica y él dijo que sí”, reveló la madre.



La mujer apuntó contra los respónsales de los animales. “Los dueños de los perros no me preguntaron nada. Quiero que vengan a ver cómo le ha quedado la cara a mi hijo. Le cambió la vida”, expresó Carmen entre lágrimas.



Ataque desesperante y héroe anónimo



Carmen describió el ataque. “Él iba por la vereda con una bolsa, el dogo se la sacó y le atacó la cara. Después se sumaron los otros perros. Vi a mi hijo tirado en el piso cubriéndose la cara y cuando voy a levantarlo el dogo me atacó en la cintura”, relató la mujer que debió ser medicada por las heridas.



En medio del caos una persona los auxilió. “Yo pedía ayuda desesperada hasta que apareció un hombre en un auto, lo levantó y lo trajimos para la guardia. Cuando veníamos Isaías me dijo que le faltaba el aire y que no podía respirar. Si no fuera por él mi hijo no llegaba. No lo conozco, pero le agradezco”, manifestó.